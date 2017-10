Brincando no Lago reúne milhares de baixinhos para comemorar o Dia das Crianças

“Não existe nada mais bonito no mundo do que o sorriso das crianças”. A frase foi dita pelo prefeito Juninho da Padaria, que na última quinta-feira (12), prestigiou o evento denominado Brincando no Lago em comemoração ao Dia das Crianças em Rio Claro. Acompanhado da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Paula Silveira Costa, Juninho destacou a organização do evento. “A festa foi linda no Lago Azul. O trabalho e atenção dos monitores, servindo e cuidando das crianças, deu tranquilidade aos pais que também participaram da diversão”, enfatizou.

O Brincando no Lago foi realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal dos Esportes e Turismo (Setur), em parceria com a Rádio Clube FM. Ao todo, mais de três mil sorvetes e dois mil cachorros quentes foram distribuídos gratuitamente para as crianças que lotaram o Lago Azul durante todo o dia.

Titular da Setur, Ronald Penteado confirma que a atividade superou todas as expectativas. “Além dos sorvetes e cachorros quentes, as crianças também receberam algodão doce e pipoca dentro da área onde disponibilizamos gratuitamente brinquedos durante todo o dia”, frisou o secretário. “Gostaria de agradecer o apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Rádio Clube. O sucesso do evento é fruto do esforço de cada uma das pessoas que estiveram envolvidas na organização”, acrescentou Ronald ao estender o agradecimento aos funcionários da Setur.

No palco principal, a animação ficou por conta do Palhaço Bibi que, através de apresentações de mágicas e números musicais, levou os baixinhos ao delírio. Destaques também para o Dj Samuel Cecagno, jovem talento da cidade que participou do evento, e do músico Gabriel Milithi que trouxe o melhor do sertanejo universitário para a festa.

Pela Rádio Clube FM, os apresentadores William Mike e Luciano César comandaram o palco com sorteios de prêmios e muita animação. Em dois períodos, a zumba atraiu número considerável de pessoas que aproveitaram o feriado para se exercitar. Nas quadras poliesportivas, destaque para a competição de basquetebol e para os skatistas que ousaram com manobras radicais. “O evento no Lago Azul também recebeu muitas famílias que desfrutaram de um dia tranquilo e de muita diversão”, conclui Ronald.