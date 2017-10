Yoga se consolida como excelente opção de atividade para crianças

“Os pais estão inserindo o yoga na vida das crianças cada vez mais cedo. A busca pela concentração, pelo controle da agitação e pela consciência corporal e da respiração é um dos fatores motivadores para a família, que enxerga todos estes resultados com a prática pelos pequenos”, explica Danielly Abreu, professora da Ecofit Club (http://www.ecofit.com.br/).

Segundo a especialista, a principal diferença entre as aulas para adultos e para as crianças está na forma de abordar e aplicar cada etapa. “Simplificamos a linguagem verbal utilizada, para que ela não seja desestimulante, e acrescentamos brincadeiras, desenhos, expressões corporais, mímicas, cânticos de mantras e contos que apresentem valores éticos, inserindo as posturas neste contexto. Estas ferramentas ajudam o aluno a se expressar com mais autenticidade e confiança, otimizando os resultados”, afirma.

As crianças podem iniciar a prática de yoga aos 3 anos. O trabalho é lúdico e o profissional deve ter sua atenção voltada para as individualidades de cada aluno, identificando qual prática é mais benéfica para cada um. “Boa parte dos asanas (posturas) executados pelos adultos pode ser praticada também pelos pequenos”.

O domínio das técnicas respiratórias é um dos principais focos da yoga voltada para o público infantil. Durante as aulas, são utilizados alguns métodos para estimular a concentração e a atenção da mente da criança, resultando em uma prática calma e tranquila e facilitando o relaxamento. Em cada série proposta, são dados aos alunos estímulos e objetivos a serem alcançados, o que faz com que eles se sintam motivados em praticar.

Porém, fica um alerta. “Assim como os adolescentes e os adultos, as crianças devem sempre executar os asanas respeitando os limites do seu corpo, de acordo com a sua faixa etária. Mantendo a atenção sempre focada em cada asana executado, o corpo adquire consciência, evitando as lesões”, diz Danielly.

Entre os inúmeros benefícios da atividade, estão o alívio de doenças respiratórias e psicossomáticas e de desordens do aparelho digestivo, além da perda de peso e do aumento da autoestima, da confiança, da concentração, da memória e da paz interior.

“Com todos os benefícios da prática do yoga, certamente a criança se tornará um adulto muito mais tolerante, seguro de si e amável, compreendendo o mundo de uma forma mais clara e objetiva”, finaliza a professora.

Sobre a Ecofit

Inaugurada em 2005, a Ecofit Club surgiu com o objetivo de oferecer um novo conceito em qualidade de vida, melhorando o dia a dia das pessoas por meio da atividade física prazerosa.

A proposta da academia é desenvolver não apenas o bem-estar como também o comportamento sustentável dos alunos, praticando e promovendo ações ecológicas e contagiando aqueles que convivem em seu meio ambientalmente responsável.

Com infraestrutura completa, oferece mais de 100 atividades voltadas para todas as idades, apresentando programas desenvolvidos especialmente para bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Seu time de profissionais alia princípios e valores levados a sério às mais modernas práticas do mercado.

Construída com materiais reciclados, sua arquitetura diferenciada foi planejada para aproveitar a iluminação natural, gerar economia de energia e aproveitar a água da chuva, entre outras iniciativas que fazem da Ecofit Club um ambiente próprio para exercitar e relaxar corpo e mente.

Com a consolidação do seu modelo de negócios rentável, apresentando anualmente sólidos números de crescimento, criou um programa de franquias, com a idealização da Franquia Aclimação, inaugurada em agosto.