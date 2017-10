Você possui o Perfil que as Empresas Procuram?

GESTÃO EMPRESARIAL E CARREIRA

O mundo tem mudado muito proporcionando um aumento de competividade entre as empresas e pessoas. Neste novo formato a busca da melhoria de suas atividades, processos e pessoas e fundamental para sua manutenção e lucratividade. Estas mudanças ocasionadas pelas mesmas, fazem com que o perfil profissional dos colaboradores passe por algumas mudanças para adequar este novo cenário. Estar preparado para obter novas conquistas profissionais, não é mais um diferencial, mas um dos requisitos para aqueles que desejam uma boa oportunidade profissional.

Após algumas pesquisas realizadas com gestores de diversas áreas e empresas, foram destacadas as principais atribuições desejadas para o perfil do atual profissional que as mesmas buscam no mercado. São estes:

• Formação profissional e cursos de especialização na área que deseja atuar;

• Capacidade de interagir com os mais variados níveis hierárquicos das organizações;

• Ser uma pessoa que saiba trabalhar em equipe;

• Possuir atitude, não esperando que seja cobrado pelas suas tarefas e multifuncional se adaptando a outras funções correlatas sempre que necessário;

• Vontade de aprender e crescer, responsabilidade e principalmente cumplicidade com o trabalho e com a organização, fidelidade não à chefia, mas sim a empresa e seus objetivos;

• Conhecimento de Tecnologias da Informação que proporcione maior performance e rendimento aos processos logísticos;

• Possuir Resiliência para ser capaz de vencer as dificuldades e transpor obstáculos, por mais fortes e traumáticos que elas sejam;

• Possuir Inteligência Emocional para ter a capacidade de manipular as emoções de forma que elas trabalhem a favor e o conduza mais próximo de nossos objetivos;

• Ter Metas definidas sabendo onde se deseja chegar, sempre respeitando o próximo e a si mesmo.

É preciso libertar-se das amarras que nos prendem durante nossa caminha nesta vida, conquistando assim a liberdade mental para sermos os responsáveis pelas nossas escolhas. As amarras que menciono aqui são frutos da forma que fomos criados e como vivemos nossa vida, sendo desestimulados e cobertos de medos e inseguranças como: cuidado é perigoso, é muito para você, dificilmente você vai conseguir, você não nasceu para isto, você está muito velho para…. ou o clássico é importante obter estabilidade no trabalho para não ter problema financeiro.

Já tive várias provas em minha vida de que querer é poder, mas desde de que se faça por merecer. Como está sua caminhada pessoal e profissional? O que você tem feito para alcançar o que almeja? Seja qual for o momento em que esteja vivendo acredite, pois este será o primeiro passo para suas conquistas.

Quando falamos do perfil ideal é importante saber o que você deseja conquistar em sua vida, saber quais são as atribuições deste profissional, pois fica evidente que as empresas buscam pessoas qualificadas e que desejam fazer a diferença, sendo de fato como costumo dizer, um empreendedor de sua própria carreira.

“O desejo de fazer a diferença é que nos movimenta para as grandes conquistas!”

Amarildo Nogueira

Amarildo Nogueira

