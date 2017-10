Tigre dissemina conceito de mundo melhor no aeroporto de Joinville

Em parceria com os artistas joinvilenses Douglas Rafael Resende e Paulo Pincel (Estúdio Criativo 87), a Tigre instalou uma obra de arte de 500 metros de comprimento no Aeroporto de Joinville. O grafite destaca-se nos muros do terminal aéreo e contribui para expressar o conceito “Um Mundo Melhor”.

Apontado como um dos grupos empresariais de melhor reputação, no Brasil e no exterior, o Grupo Tigre adotou há alguns anos o conceito corporativo “Um mundo melhor está em obras”, que resume a postura da empresa de respeito ao meio ambiente e valorização das pessoas.

O trabalho dos artistas destaca rostos de pessoas de diferentes idades, etnias e gêneros, expressando sentimentos de alegria, felicidade e realização pessoal. “São sentimentos possíveis quando se adota postura íntegra, positiva e comprometida com o mundo onde vivemos. Como diz nossa visão, temos certeza que o mundo onde vivemos pode ser sempre melhor”, explica o diretor de Marketing Vendas e Inovação da Tigre, Luis Roberto Wenzel Ferreira.

Sobre a Tigre

Com uma história de mais de 75 anos, o Grupo Tigre é o maior fabricante de materiais plásticos para construção e líder no Brasil em tubos e conexões de PVC. Sinônimo de pioneirismo e inovação, a Tigre oferece um amplo portfólio de produtos que atendem os mercados predial, de infraestrutura, de irrigação e industrial. Presente em cerca de 40 países, possui sete mil funcionários, 11 plantas no Brasil e 12 no exterior: Argentina (2), Bolívia (2), Chile (2), Colômbia, Equador, Estados Unidos, Paraguai, Peru e Uruguai. Além de tubos e conexões, fazem parte do portfólio as marcas Claris Tigre (esquadrias de PVC), Tigre Ferramentas para Pintura, Tigre-ADS (tubulações de PEAD para saneamento e drenagem), Fabrimar (metais sanitários) e TSAE – Tigre Soluções para Água e Efluentes.