Reparos melhoram fornecimento de água em Ferraz, Residencial Florença e Cervezão

Com o objetivo de melhorar o fornecimento de água no distrito de Ferraz, Residencial Florença e Rua M-18, no Cervezão, a equipe de manutenção e obras do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) de Rio Claro intensificou os trabalhos de inspeção e reparo das redes de distribuição de água nesses locais.

“Eram situações que se arrastavam há anos e agora há um trabalho da Prefeitura em conjunto com o Daae para reduzir problemas crônicos nestes locais”, afirma o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

A operacionalização dos dois reservatórios do bairro Mãe Preta, um de 1.500.000 e outro de 1.000.000 de litros de água, possibilitou o abastecimento correto de alguns bairros dessa região, inclusive o Residencial Florença, que sofria com a falta d’água há alguns anos.

Em função de manutenções realizadas na rede de distribuição de água e reparo de vazamento próximo a Rua M-18, no Cervezão, o Daae também normalizou a pressão e distribuição de água nessa região.

Em relação ao distrito de Ferraz, ficou constatado que o problema de abastecimento de água estava prejudicado por um vazamento de grandes proporções em uma propriedade particular. O problema foi sanado após os serviços de inspeção e manutenção do Daae na rede de água no local. “O primeiro passo era fazer a verificação. Nesta gestão, adotamos uma dinâmica de inspeção rotineira, a fim de evitar que outros pontos de vazamentos possam contribuir para o desabastecimento de água no distrito de Ferraz”, comenta o Superintendente do Daae, Francesco Rotolo.

Além dessas manutenções, a equipe de obras da autarquia também faz inúmeros reparos emergenciais na rede, provenientes inclusive de danos causados em obras e serviços de terceiros, o que também pode resultar em eventuais desabastecimentos na rede de água em determinadas regiões da cidade.

A prefeitura e o Daae também trabalham para resolver os problemas de falta d’água no distrito de Assistência. O município de Rio Claro conseguiu autorização da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) para implantação de três quilômetros de rede e adutora em trecho da rodovia SP-127. A obra irá permitir que a prefeitura finalize o novo sistema de abastecimento e resolva o problema da falta de água no distrito. O investimento previsto é superior a R$ 1,5 milhão. “Estamos caminhando para uma solução desse problema que se arrasta há anos”. comenta Juninho.