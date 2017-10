Prefeitura inicia reforma e ampliação da EMEI “Altos de Ipeúna”

Segundo o prefeito José Antonio de Campos, a ampliação tem por objetivo atender à demanda de alunos para 2018. “Desde a inauguração da escola em 2015, vem aumentando significativamente o número de alunos. As obras irão melhorar ainda mais as condições de ensino-aprendizado para alunos e professores”, afirma.

O projeto de reforma contemplará a construção de duas novas salas, sendo uma sala de aula e um berçário com fraldário, elevando de seis para oito o total de salas na escola. “Além disso, a obra prevê a construção de pátio descoberto na parte posterior da unidade de ensino, a ampliação da rede de captação das águas pluviais e reforma em geral e para acesso às novas salas”, informa o arq. urb. Bruno Lourenço da Silva, secretário de Projetos e Obras.

O investimento da ordem de R$ 298.121,94 é proveniente de recursos da Educação e a previsão é a de que a obra de reforma e ampliação seja concluída em quatro meses, ou seja, até o início de fevereiro de 2018. As obras estão sendo realizadas pela empresa Construtora Maxfox, contratada por meio de licitação.

Atualmente, a escola atende 250 alunos na faixa etária do berçário ao maternal, nos períodos regular e parcial. “As revitalizações periódicas dos prédios públicos garantem o bom funcionamento e aproveitamento das instalações e conferem um ambiente favorável ao desenvolvimento da comunidade”, conclui o prefeito.