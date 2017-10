Prefeitura de Rio Claro e Unesp reforçam parceria

Reunião realizada no paço municipal na terça-feira (10) reforçou parceria entre prefeitura e Unesp Rio Claro. Na ocasião, o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, reforçou que a Unesp é uma das grandes parceiras do município e, em retribuição, a prefeitura está à disposição para colaborar com o que for possível.

“Logo no início do ano a Unesp nos cedeu espaço para que pudéssemos implantar uma nova creche municipal e também a horta solidária, serviços que atendem diretamente a população”, destacou o prefeito, acrescentando que a universidade é um orgulho para o município e referência estadual e nacional. “Além da parceria material podemos contar com o conhecimento de profissionais tão bem conceituados, que muitas vezes nos auxiliam”, disse Juninho.

“Sabemos das dificuldades do município, mas é preciso ressaltar que nos últimos anos a prefeitura nunca esteve tão próxima da Unesp como agora, o que é muito positivo”, observou o professor doutor José Alexandre Perinotto, diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas – IGCE. A reunião contou também com a participação do vice-diretor do IGCE, professor doutor Edson Denis Leonel, e do professor doutor Cláudio José Von Zuben, diretor do Instituto de Biociências, além dos diretores Antônio Pássaro (Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico e Planejamento) e Adilson Marques (Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Mobilidade Urbana).