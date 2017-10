Parlamento Jovem toma posse

Durante a solenidade de posse do Parlamento Jovem, realizado na quarta-feira (11) no plenário da Câmara Municipal de Rio Claro, o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, destacou a importância do jovem participar ativamente da política. “Vocês terão a oportunidade de conhecer como funciona o legislativo e também o executivo, e ouvir a população. Por isso, aproveitem o período de aprendizagem”, comentou Juninho, que lembrou durante sua fala que entrou como vereador aos 24 anos.

O presidente da Câmara Municipal, relembrou o tempo em que participou de grêmios estudantis nas escolas, até entrar para a política. “Todos que estão aqui como vereadores do Parlamento Jovem são agentes da sociedade como nós, e terão a responsabilidade para com a sociedade”, disse, e ressaltando que os jovens receberão informação sobre todos os trâmites do Legislativo.

A vereadora Carol Gomes ressaltou a importância dos jovens empossados honrarem o mandato, pois a política é uma forma de mudar a sociedade. “Espero que vocês que estão aqui representando outros jovens continuem na política e que, futuramente, estejam ocupando essas cadeiras”, disse a vereadora, que também lembrou quando participava dos grêmios estudantis e de associações relacionadas à juventude.

Os componentes da mesa diretora do Parlamento Jovem são os alunos Enzo Picca – Colégio Puríssimo (presidente), Ícaro Rodrigues – Etec Armando Bayeux da Silva (vice-presidente), Amanda Muller – Colégio Koelle (1ª secretária) e Pedro Neves – Etec Armando Bayeux da Silva (2º secretário).

Criado a partir da Lei nº 4.776 de setembro de 2014, o Parlamento Jovem é composto por alunos que cursam o 1º e 2º ano das escolas estaduais e particulares do município, sendo que o número de participantes é determinado pelas cadeiras ocupadas no Legislativo no momento da inscrição.

O programa tem a duração de três meses e Sessões Ordinárias abertas ao público a cada 15 dias.



Os componentes deste ano são:

Flora Galvani – E.E. Michel Alem

Lucas Deales – Etec Armando Bayeux da Silva

Geovana Medina – E.E. João Batista Leme

Henrique Moraca – Etec Armando Bayeux da Silva

Indra Araújo – Etec Armando Bayeux da Silva

Gustavo Sartori – Colégio Koelle

João Pedro de Almeida – Colégio Koelle

Pedro Neves – Etec Armando Bayeux da Silva

João Luís – Colégio Sesi

Enzo Picca – Colégio Puríssimo

Aline Borba – E.E. Michel Alem

Yasmin Beatriz – E.E. João Batista Leme

Júlia Xavier – E.E. João Batista Leme

Arthur Marinho – Claretiano Colégio

Everthon Albiazetti – Claretiano Colégio

Thiago Doricio – Colégio Sesi

Amanda Muller – Colégio Koelle

Ícaro Rodrigues – Etec Armando Bayeux da Silva

Fernando Ramalho – Colégio Koelle