Palestra discute empreendedorismo em RC

Empreendedores solidários de Rio Claro assistiram palestra na terça-feira (10) sobre empreendedorismo, promovida pela prefeitura em parceria com a Câmara Municipal. A palestra “Empreendedorismo, Administração e Planejamento” foi ministrada pelo analista de Negócios do Sebrae São Carlos, Maurício Salvador.

Além dos empreendedores, os coordenadores do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) participaram da atividade, realizada por meio de articulação da vereadora Maria do Carmo Guilherme.

Maurício Salvador iniciou a palestra enaltecendo a coragem, ousadia e discernimento dos participantes em buscar conhecimento. “É importante ter essa disposição de aprender para possibilitar o crescimento de seu negócio”, disse o analista destacando a importância de fazer planejamento e plano de negócio. “O Sebrae ajuda as pessoas que têm ou querem abrir uma empresa com consultoria em diferentes áreas”, informou.

A secretária do Desenvolvimento Social, Érica Belomi, ressaltou a importância da participação da comunidade. “É preciso que os empreendedores se fortaleçam e aproveitem as oportunidades e os serviços disponíveis que podem ajudar seu desenvolvimento” disse, observando que muitas vezes falta conhecimento sobre onde buscar essas informações – daí a importância da participação em cursos e palestras.

Fabiana Heguis, diretora do departamento de Gestão de Programas Complementares da Secretaria do Desenvolvimento Social, ressaltou que a promoção de palestras e cursos visa melhorar o atendimento à população vulnerável.