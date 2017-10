Pacientes aprovam atendimento no Espaço Mais Saúde em Rio Claro

Os pacientes atendidos no Espaço Mais Saúde, em Rio Claro, aprovam o serviço do complexo médico-hospitalar implantado pela prefeitura para reduzir a fila de espera por procedimentos na rede pública de saúde. O atendimento começou há pouco mais de 20 dias e conta com aprovação dos usuários, principalmente daqueles que aguardavam por uma consulta, exame ou cirurgia há um longo tempo. “Fui muito bem atendido e se não tivesse o Espaço Mais Saúde minha espera teria sido muito maior”, comenta Cléber Randal Chiarinotti Hecles, 52 anos, que aguarda cirurgia vascular nas duas pernas há três anos e oito meses.

Cléber conta que começou o tratamento na rede pública e foi encaminhado para cirurgia com previsão de um ano de espera, mas foram mais de três. Ele foi atendido nesta quarta-feira (11) no Espaço Mais Saúde. A expectativa é de que as cirurgias sejam realizadas em breve. “Tem que fazer uma perna depois a outra, estou muito feliz por conseguir atendimento”, declara Cléber, que finalmente deverá se livrar das dores que o acompanham há muito tempo.

Temistoclides da Silva também aprova o serviço do Espaço Mais Saúde. “Está tudo muito bem organizado e o atendimento é muito bom”, afirma Silva, que passou por consulta com oftalmologista na quarta-feira (11). “Há dois anos que estou tentando resolver meu problema, que precisa de cirurgia”, acrescenta.

Desde fevereiro de 2015 José Vilson Silveira espera por atendimento oftalmológico para fazer uma cirurgia de pterígio – retirada de uma membrana que cresce no canto dos olhos. Ele conseguiu a consulta nesta quarta-feira (11), no Espaço Mais Saúde, que conta com sua aprovação. “Esse serviço é uma coisa maravilhosa, principalmente para quem está na fila de espera há muito tempo. O que não se fez em anos está sendo feito agora”, disse ressaltando sua alegria ao receber o telefonema avisando sobre a consulta.

“Essa é a nossa proposta, atender com agilidade e respeito aqueles que mais precisam”, afirma o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. O Espaço Mais Saúde foi implantado pela prefeitura para diminuir uma fila de espera com 37 mil procedimentos na saúde. No total, o investimento inicial da prefeitura é de R$ 5 milhões. Os procedimentos realizados pela empresa Cies Global serão pagos, pelo município, pela tabela do SUS (Sistema Único de Saúde). “Estamos aumentando gradativamente a quantidade de atendimentos”, explica o Secretário de Saúde, Djair Francisco.

Os pacientes são chamados por telefone pela equipe da Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria de Saúde. Para ser atendido no Espaço Mais Saúde, na Avenida Visconde do Rio Claro com a Avenida 10, o paciente precisa primeiro ter passado por uma das unidades de saúde da rede municipal.

Na sexta (13), após o feriado, e no sábado, estão agendadas 60 coletas para exames diversos de pacientes que já têm cirurgias de média e pequena complexidade agendadas. Essas cirurgias deverão ter início a partir da terceira semana de outubro, e serão realizadas no Centro Cirúrgico do Espaço Mais Saúde.