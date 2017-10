No mês das crianças, Caravana Kids percorrerá oito cidades do Centro Leste Paulista

No mês das crianças deste ano, a Caravana Kids, também conhecida como teatro da Poupança, será encenada em oito municípios do Centro Leste Paulista. As apresentações acontecerão entre os dias 16 e 20 de outubro.

Com o objetivo de abordar o assunto de forma lúdica e divertida, a Caravana Kids percorrerá as cidades de Caconde (16), São João da Boa Vista (17), Itapira (18), Mogi Guaçu (18), Rio Claro (19), Piracicaba (19), Limeira (20) e Iracemápolis (20).

Voltado para estudantes do ensino fundamental, com idades entre 6 e 11, a peça trata de educação financeira para crianças e atende os pilares econômicos e social e de sustentabilidade da Sicredi União PR/SP.

A Caravana Kids consiste em uma peça teatral que conta a história de dois palhaços que sonham em abrir um circo. Para atingir o objetivo, no entanto, eles precisam poupar. Entre muitas peripécias, os personagens conseguem ensinar às crianças a importância de poupar para atingir um objetivo.

Sinopse

O espetáculo apresenta dois palhaços, Adalberto Pé de Chinelo e Cajuíno Castanho, que sonham montar um circo. Porém, como não possuem capital para isso, de forma educativa e divertida, entre várias aventuras, ensinam as crianças a pouparem.

Através do enredo divertido, o grupo ensina às crianças a importância de se esforçar e encontrar maneiras de economizar. No espetáculo, os dois personagens se revezam fazendo todos os papéis do circo: são palhaços, trapezistas e equilibristas. E assim, conseguem juntar dinheiro, fazer uma poupança e realizar o grande sonho.

Ao final da apresentação são entregues cofrinhos de montar para as crianças, assim os professores podem trabalhar a montagem do mesmo em sala de aula, ensinando que para conseguirmos realizar sonhos e objetivos temos que adquirir a disciplina de poupar.