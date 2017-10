Marcelo Rodrigo de Oliveira mostra “Três Faces” no Casarão da Cultura

A mostra de arte “Três Faces”, de Marcelo Rodrigo de Oliveira, será exibida no Casarão da Cultura de Rio Claro a partir do próximo dia 21, sábado. Realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, a exposição será abertura às 21 horas e poderá ser vista até 30 de outubro. O Casarão da Cultura fica na Avenida 3, esquina com a Rua 7.

Marcelo Rodrigo de Oliveira nasceu no Paraná e vive há 27 anos em Rio Claro. Começou a pintar em 1995. Autodidata, trabalha com diversas técnicas: aquarela, óleo e acrílica sobre tela, fotografia digital e analógica. Transitou entre vários estilos e em todos eles procurou colocar suas preocupações sociais de maneira geral e seus conflitos individuais. “Arte é uma ferramenta de expressão e cada vez mais, quero trabalhar com temas de nossa condição humana”. Marcelo se insere na contemporaneidade se juntando aos artistas que usam o próprio corpo como suporte para suas obras.

Tendo participado de diversas exposições e salões em várias cidades, recebeu prêmios importantes como medalha de prata na mostra “Novos Olhares” de 2010, medalha de ouro no Salão de Artes Plásticas de Araras e medalha de prata no de Rio Claro, ambas em 2012. Fez parte da comissão julgadora na edição de 2017 do Salão de Arte Contemporânea de Araras.

Não expõe individualmente desde 2002 e volta agora ao circuito com a mostra “Três Faces” onde busca resumir o trabalho destes 15 anos de pesquisas em aquarelas, cujo tema central é a Floresta Estadual Navarro de Andrade; óleos sobre tela, situados na abstração informal/expressionismo abstrato e fotografias da Série “Arches” Edição #1. A Secretária Municipal da Cultura Daniela Ferraz, comentando a obra de Marcelo Rodrigo acrescenta: “A mostra ‘Três Faces’ é uma excelente oportunidade de reflexão sobre a arte produzida hoje, que suscita polêmica confirmando velhos e abrindo novos caminhos de expressão”.