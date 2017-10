Mais de uma ligação de água em um mesmo terreno é permitida em RC

Isso, segundo determina o Decreto 10.905, assinado pelo prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, em 12 de setembro de 2017.

“Esta é uma possibilidade que há anos a população nos cobrava”, citou o vereador Julinho Lopes. O parlamentar pautou essa discussão no início do ano, quando encaminhou ao superintendente do DAAE, Francesco Rotolo, as normativas que dispunham do assunto. “Juntamos a documentação necessária e encaminhamos para apreciação do DAAE, que sinalizou positivo”, relembra Julinho.

“O principal benefício será a possibilidade de cada cliente ter sua conta de água separada para controlar melhor seu consumo e os pagamentos”, concluiu Julinho Lopes.