III Encontro do Clube MPB realiza tributo ao inesquecível Renato Russo

Neste sábado (14) acontece o III Encontro do Clube MPB de Rio Claro no Grêmio da Bela Vista que vai estar realizando tributo aos 21 anos sem Renato Russo com a banda Legião Urbana Cover

Como nos dois encontros anteriores, este encontro deverá fazer o mesmo sucesso ou mais. Apresentação das bandas: Zé Ramalho (cover) Religião Urbana e Banda Fênix. O evento acontece uma vez por mês, portanto, os organizadores, e fundadores do Clube MPB, Rattin & Niltão estão se empenhando como sempre para que o encontro seja mais um sucesso no próximo mês de novembro no mesmo local, Grêmio Recativo Cultural Bela Vista, localizado na avenida 8- A nº1225. Os associados do Clube MPB estará pagando R$10,00 e não sócios R$15.

Renato Russo

Morte de Renato Russo completa 21 anos

Vinte e um anos após a morte de Renato Russo, criador da banda Legião Urbana que marcou a história do rock brasileiro, um tributo dedicado a ele ocorre neste sábados em Rio Claro com a Banda Religião Urbana irá resgatar a produção artística do músico e poeta, que até hoje permanece influenciando gerações de músicos brasileiros.

Quem for ao III Encontro do Clube da MPB neste sábado, 14, às 21h, irá cantar junto com a banda, que apresentará os maiores sucessos do poeta do rock nacional, que morreu aos 36 anos. A banda vai reverenciar o legado da Legião Urbana e do rock nacional dos anos 80 em seus shows.

1996 – Morreu o líder e vocalista do Legião Urbana, Renato Russo. Ele tinha 36 anos e descobriu ser soro-positivo em 1990. Renato Russo é autor de sucessos que marcaram a geração dos anos 1980 e 1990: Será, Geração Coca-Cola, Que País é Este?, Eduardo e Mônica e Faroeste Caboclo.