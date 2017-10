Horário de verão. Os prós e os contras. Em 2018 pode não mais ser adotado

O Brasil adotou na última madrugada, de sábado, dia 14, para este domingo, 15, o horário de verão. Em 10 estados dos 26 da federação o relógio foi adiantado em uma hora, da meia noite para uma hora. A cada ano sua adoção gera mais polêmicas. Há os que defendem o horário de verão e os que o definem não apenas como inútil como nocivo ao país.

Por que o governo institucionaliza o horário de verão? No início, quando em 1931 pela primeira vez foi usado, o objetivo era economizar energia. Como no verão os dias são mais longos que as noites, o novo horário permite, por exemplo, que as luzes sejam mantidas desligadas quando as pessoas regressam para casa depois de um dia de trabalho, por ser dia, ainda.

Outro motivo é o alívio na demanda de energia no fim da tarde. Ao não ligar as luzes, a população não sobrecarrega a rede de produção e distribuição de energia, já que nesse horário tanto a indústria quanto o comércio estão ainda em atividade. Isso reduz o risco de um problema gerado pela sobrecarga, como a interrupção do fornecimento, como já aconteceu. Considere que no segundo semestre a economia, como um todo, se acelera, pelo regular aumento de consumo da população.

Como o território brasileiro é dos maiores no planeta, suas terras se distribuem por uma impressionante variedade de latitudes. A foz do rio Ailã, em Roraima, encontra-se a 5 graus Norte. Ponto mais setentrional. Já o Arroio Chui, no Rio Grande do Sul, está a 33 graus Sul. Ponto mais meridional. São nada menos de 38 graus de diferença.

Por essa razão, os estados mais ao Norte, ou mais próximos do Equador, têm mais horas de luz solar que os dos Sul, assim ficam fora do horário de verão, por o adotarem naturalmente. Mas para quem vive na região Sudeste, como no caso do Estado de São Paulo, Sul e Centro-Oeste o horário de verão já está valendo.

Como mencionado, o tema gera discussões. Embora na região mais industrializada do Brasil, a sudeste, há uma economia média de 5% de energia elétrica, e essencialmente há uma redução do risco de blecaute devido à sobrecarga do sistema, o próprio governo brasileiro colocou em xeque, este ano, a importância da adoção do horário de verão.

Isso porque um estudo recente do Ministério das Minas e Energia mostrou que o horário de verão vem perdendo efetividade. O estudo evidenciou haver nos últimos anos um impacto menor na redução do consumo de energia elétrica. Motivo: por ainda ser dia quando deveria ser noite, o uso de aparelhos de ar condicionado, cada vez mais frequente pela população, tem ocasionado demanda importante de energia.

Os críticos do horário de verão citam ainda o estresse para o organismo. A classe médica define as alterações na carga de horas de sono como “desordem temporal interna”. O corpo humano sofre para se adaptar e depois com o fim do horário de verão o processo da mesma forma gera desgaste.

Ele se estende do terceiro fim de semana de outubro ao terceiro fim de semana de fevereiro, exceto se coincidir com o carnaval. Nesse caso fica para fim de semana seguinte. Em 2017, portanto, de 15 de outubro a 18 de fevereiro de 2018.

Este ano o governo brasileiro pensou em deixar de adotar o horário de verão, pela pouca eficiência, segundo sua pesquisa. Desde 1985 vem sendo adotado sem interrupção. Mas diante da pouca quantidade de chuva em quase toda a nação, os reservatórios de águas das usinas hidrelétricas estão com seus níveis mais baixos. Parte das usinas termelétricas já foi ligada para suprir a demanda de energia do país, fundamental para a economia seguir ativa e em crescimento.

O inconveniente dessa medida é o custo, por consumir óleo, e as implicações para o meio ambiente da emissão de gases poluentes das termelétricas. Um novo estudo responderá se em 2018 o horário de verão será usado no Brasil.

No mundo, 82 países e territórios adotam o horário de verão, dentre eles alguns dos de economia mais rica, como Estados Unidos e todos da União Europeia, sinal de que ao contrário do que defendem os críticos o horário de verão traz provavelmente mais benefícios do que desdobramentos desfavoráveis.

