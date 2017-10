Extinção da Cavalaria da Polícia Militar em Rio Claro

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Companhia de Força Tática, sediada na Avenida M-23, no Bairro Cervezão, popularmente conhecida como “Cavalaria”, não se resume apenas ao policiamento com o uso de cavalos, mas conta também com as equipes de Força Tática, de policiamento com cães (o Canil) e de policiamento com motocicletas (a ROCAM).

É notório que Rio Claro cresceu e se desenvolveu. Com esse crescimento, uma mobilidade rápida tornou-se ferramenta indispensável para a Polícia Militar prestar um serviço público mais dinâmico, como é de se esperar na atuação da polícia ostensiva no seu enfrentamento diário contra o crime.

Além disso, o emprego do cavalo no policiamento ostensivo é custoso, pois envolve gastos com ração, medicamentos, veterinário, ferraduras, entre outros e, principalmente, exige que o policial empenhe praticamente metade do seu turno de serviço na preparação do cavalo (tratamento, higienização e treinamento dos animais), de modo a sobrar apenas a outra metade do turno de serviço para o efetivo patrulhamento das ruas.

Assim, em razão de tudo isso, como acontece com qualquer empresa moderna frente aos desafios do mundo de hoje, a Polícia Militar decidiu que era necessário inovar!

Por fim, é importante deixar claro para a população rio-clarense que:

• Rio Claro não irá perder efetivo policial com a saída da Cavalaria, visto que os militares estão sendo remanejados para outras modalidades de policiamento ostensivo dentro da própria Companhia de Força Tática, de modo a reforçar as equipes de Força Tática, Canil e ROCAM;

• As instalações da sede Companhia de Força Tática, localizada no bairro Cervezão, continuaram em pleno uso pelos segmentos operacionais das equipes de Força Tática, Canil e ROCAM, que irão incorporar os policiais oriundos da Cavalaria;

• Os esforços do Dr. Cláudio Luís Pavão, Juiz de Direito diretor do Fórum de Rio Claro e do Coronel PM Lideraldo da Silva, ex-comandante do Batalhão, para regularizar o imóvel que sedia a Companhia de Força Tática, que pertence a Prefeitura, não foram em vão, ao contrário, serão úteis às gerações de hoje e futuras de policiais.

• O projeto social desenvolvido com crianças pela Cavalaria será mantido pela Polícia Militar em Rio Claro, seja por meio de novas parcerias para a escola de equitação ou por meio do Canil, que também desenvolve trabalho social com crianças.