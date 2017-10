Estados Unidos: Dias perfeitos em Bal Harbour para relaxar e aproveitar a exclusividade na Flórida

E. Cortez

Bal Harbour é a continuação de Miami Beach, na Flórida. Com apenas dois quilômetros de extensão, se destaca por ser um destino exclusivo, requintado e com ótimas opções para os viajantes.

Claro que Miami tem os seus atrativos, mas está sempre lotada de turistas e por isso os brasileiros estão cada vez mais descobrindo Bal Harbour. Lembramos ainda que nos meses de janeiro, fevereiro e março a Flórida é invadida também por americanos de outros estados, que fogem do frio, mas em Bal Harbour a quantidade de turistas é mínima.

Aqui há ótimos hotéis, restaurantes incríveis, um shopping de luxo e uma praia perfeita. Esses motivos são mais do que o suficiente para você passar vários dias das suas férias na cidade.

Um dos melhores programas em Bal Harbour é obviamente ir à praia. Mas é um programa não somente para quem está na cidade, mas também para quem se hospedou em Miami, mas quer curtir os encantos de um local mais calmo e lindíssimo, com céu azul, praia vazia, mar calmo e morno como se apresentam alguns dos atrativos da região.

Na praia, que dificilmente fica cheia, o ideal é curtir o visual, esticar a canga/toalha e se bronzear. Essa praia é uma continuação da Praia de Miami Beach, só que menos turística. Bal Harbour é uma cidade onde os ricos moram.

Nos Estados Unidos a praia é diferente do Brasil. Então, não espere encontrar vendedores ambulantes e barracas com comes e bebes na areia. É um hábito comum dos americanos levarem comidas e bebidas, em uma caixa térmica, para a praia. Sendo assim, não tenha vergonha e passe no Walmart antes, senão ficará com fome e sede por lá!

Não dizem que os melhores perfumes estão nos menores frascos? Bal Harbour é pequena, mas condiz com os dizeres acima. Luxo. Exclusividade. Alta gastronomia. Hotéis requintados. Uma praia linda, com um visual de tirar o fôlego naqueles dias de sol e calor, ou seja, quase sempre.

á dentro do Bal Harbour Shops o destaque é o Makoto, um badalado restaurante japonês de Stephen Starr, dono de renomados restaurantes em Nova York, como o Buddakan e o Morimoto.

E, como chegamos ao assunto compras, nada melhor do que aproveitar um ou vários dias para percorrer algumas das melhores lojas do mundo, dentro do shopping Bal Harbour Shops.

Parece pouco, mas são muitas opções e você precisará de vários dias para curtir e aproveitar esse pequeno e encantador lugar. Definitivamente é um destino para ser aproveitado não por algumas horas, mas sim por vários dias.