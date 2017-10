Escola de Desenvolvimento Humanos de Rio Claro

A C.T.E.D.Q. é uma Comunidade Terapeutica filântrópica, nomeada como Escola de Desenvolvimento Humanos, fundada em 2012, a principio inteiramente voltada ao tratamento a dependentes quimicos, mas com o passar dos anos e pelos excelentes resultados obtidos, outros projetos nasceram.

Projetos estes, que visam exclusivamente proporcionar melhor qualidade de vida, para pessoas que, por um motivo ou outro, perderam o sentido da vida. Todos os projetos desenvolvidos na unidade localizada no Municipio de Rio Claro/SP, oferece aos assistidos, abrigo, alimentação, atendimento social, atendimento psicológico, acompanhamentos diversos, orientação, entre outros.

O tratamento baseia-se em aprender um novo estilo de vida, livre das drogas. O essencial é que, em um clima amoroso, de aceitação mútua, descobrem que não estão sozinhos, que podem ter uma vida melhor e que outros já passaram por sofrimentos semelhantes e hoje estão vivendo a vida de forma íntegra, com todas as suas dificuldades inerentes, sem drogas.

“Como somos uma entidade sem fins lucrativos, contamos com doações e serviços prestados voluntariamente para manter a nossa instituição e nosso trabalho de salvar pessoas do mundo das drogas.

Uma das formas que criamos para continuar com nosso projeto de salvar vidas são campanhas como a Festa da Pizza, onde o adesão é de R$ 18,00, e a pizza é retirada na Comunidade dia 11 de novembro.” – frisa uma das coordenadoras.

A escola aceita doações também de colchão, geladeira, roupas de cama, toalhas, móveis como: cadeiras, cama de solteiro ou beliche. E principalmente doações de alimentos é muito bem vinda em qualquer instituições.

“Queremos lembrar a importância da solidariedade de ajudar aos menos favorecidos, e por motivo das nossas dificuldades este ato será de suma importância para nossa instituição, para o fortalecimento de nossa luta contra a dependência química e alcoólica, pelos direitos humanos e cidadania plena. Com sua ajuda estaremos aptos a oferecer melhores condições aos nossos residentes e, consequentemente, melhorias em nossos

serviços prestados.