Disseminando a insegurança e atrapalhando a modernização do Direito do Trabalho

Dia 11 de novembro entrará em vigor a nova legislação trabalhista, em substituição ao arcaico conjunto de leis denominado CLT, com 75 anos de vigência, sem muitas mudanças estruturas importantes. A reforma trabalhista corrige uma das grandes distorções que se via no segmento: a Justiça do Trabalho, além de verificar o cumprimento da lei, também podia emitir normas, ou seja, legislar, violando a ideia de independência e separação de poderes.

A nova ordem legal tem por finalidade vital afastar o freio existente na expansão do mercado de trabalho, atrair investimentos e gerar empregos.

Obviamente que essa mudança vem incomodando e fomentando reações violentas, até mesmo de magistrados e procuradores da área. Não conseguiram barrar a reforma no Congresso. Agora, magistrados de primeira instância da Justiça Obreira, de mãos dadas com centrais sindicais, anunciam que irão considerar inconstitucionais os novos dispositivos da reforma trabalhista aprovada quando identificarem, no “sentir da toga”, que a norma sucumbiu às exigências mercadológicas de grupos financeiros em detrimento do capital humano, ou porque colidem com outras leis, ou por contrariar convenções da Organização Internacional do Trabalho, e por aí vai.

Não irão nem mesmo esperar que o Supremo Tribunal Federal analise a ação que busca a declaração de inconstitucionalidade da reforma, subscrita pelo polêmico Rodrigo Janot.

Segundo o Ministro Alexandre de Moraes, “controlar a constitucionalidade significa verificar a adequação (compatibilidade) de uma lei ou de um ato normativo com a Constituição, verificando seus requisitos formais e materiais.” E os juízes de primeira instância da Justiça do Trabalho podem sim exercer o controle de constitucionalidade da nova reforma trabalhista. É o chamado controle difuso ou concreto, ou controle por via de exceção. Todo e qualquer juiz ou tribunal pode realizar no caso concreto a análise sobre a compatibilidade do ordenamento jurídico com a Constituição. Declara-se a inconstitucionalidade para o efeito de isentar a parte no processo do cumprimento da lei produzida em desacordo com a Constituição.

A estratégia desse grupo de magistrados será inviabilizar a aplicação da nova legislação, declarando inconstitucional aqui e acolá seus dispositivos. Protelar também ao máximo na primeira instância para evitar que os temas cheguem às instâncias superiores, diante da não aceitação da reforma, não obstante votada democraticamente.

Fácil notar que será expressiva a insegurança que representantes da magistratura do trabalho disseminarão para as relações entre patrões e trabalhadores, na medida em que interpretarão a nova legislação com base em inclinações ideológicas, politizando a aplicação do Direito do Trabalho, declarando inconstitucional esse, aquele ou aqueloutro novo dispositivo da reforma.

Querem transformar em letra morta a nova legislação aprovada democraticamente, após décadas de debates pela sociedade, por um Congresso legitimamente eleito!

Coisas de Brasil. Resta saber quem irá pagar essa conta!