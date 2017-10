Trezentos anos de aparição da Padroeira do Brasil

Nesta quinta-feira a Paróquia de Nossa Senhora Aparecida se reúne numa das mais importantes festas de seu calendário a Festa da Padroeira.

Este ano a Festa tem um momento ainda mais especial que são as comemorações do Jubileu Nossa Senhora Aparecida. Hoje o Brasil Celebra os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora no Rio Paraíba do Sul, interior de São Paulo.

Ao longos dos últimos dias a Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Rio Claro vem celebrando a Novena.

Nesta quinta-feira dia 12 as missas tiveram início a 00h00 e prosseguem de duas em duas horas ou seja nas horas pares até ás 18:00 de hoje.

Dentro da programação ás 10 horas acontece uma missa especial celebrada pelo Bispo diocesano Dom Fernando.

Quermesse da Padroeira

Para celebrar o Dia da Padroeira a Igreja Nossa Senhora Aparecida realiza um grandiosa quermesse com inúmeras barracas típicas como Mini Pizza, Pastel, Cachorro quente, espetinhos e muitas brincadeiras para as crianças a partir das 9 horas.

Ás 11 horas terá início o almoço onde a adesão pode ser comprada na hora ao preço de R$ 8,00 sendo servido arroz à grega, salada, farofa e vinagrete. Para acompanhar o almoço estará à venda o tradicional Frango Atropelado, leitoa, churrasco dentre iguarias. A mesma prossegue nos dias 14 e 15 de outubro.

A interação da comunidade fica ainda mais fortalecida no período de festas. A qual conta com 100% do trabalho voluntário e toda a renda das quermesses são destinadas as obras da paróquia seja ela nas Pastorais, na manutenção da Igreja, treinamentos ou aquisição de produtos e materiais para a Igreja.

O Bolo da Padroeira

Durante todo o dia de hoje, será entregue o Bolo da Padroeira, para as pessoas que já adquiriram sua adesão. Quem ainda não comprou com um pouco de sorte poderá adquirir seu bolo junto a Pastoral do Dizimo durante as missas.

O bolo começou a ser confeccionado ontem (dia 11) e teve o trabalho finalizado no início da noite. Após o termino da novena de ontem foi realizado a cerimônia de benção do bolo.

As massas são adquiridas já prontas, pois a Paróquia não tem estrutura para a confecção das massas. É responsabilidade da equipe da paróquia toda a confecção do recheio e enfeites do bolo.

A quantidade de bolo este ano será 2470 pedaços, totalizando aproximadamente 2500 Kg de bolo.

Todo esse trabalho foi realizado com trabalho voluntário de mais de 40 pessoas. Para Dona Daisy Franco uma das voluntárias é um momento de muita emoção ela conta: “quando eu cai, fiquei andando toda torna não sabia o que estava acontecendo até que descobriram que eu tinha um coagulo na cabeça eu ascendi uma vela e pedia para que Nossa Senhora me amparasse que eu iria enquanto vivesse trabalhar por ela e hoje estou aqui pagando minha promessa e agradecendo a Nossa Senhora sobre todas as Bênçãos que ela colocou na minha vida” enfatizou a voluntária.

Já para Olivia Marola que faz todas as esculturas de Nossa Senhora em chocolate branco para a decoração do bolo conta: “é muito gratificante, eu tenho que agradecer muito por estar aqui e fazer parte de toda essa grande festa, todos os anos eu faço a doação de todas as placas para o bolo com muita alegria” disse Sra. Olivia