Projeto Shinrai doa brinquedos ao Fundo Social

O projeto Shinrai Judô, realizado em parceria com a Secretaria Municipal dos Esportes e Turismo, entregou na quarta-feira (11) doações de brinquedos ao Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro. Os 150 itens serão direcionados ao atendimento social realizado pela entidade.

“Muitas crianças terão nas doações o único brinquedo recebido no Dia das Crianças e, certamente, ganhar o presente as deixarão muito felizes”, comenta Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social.

“Durante as atividades tentamos passar para os alunos também outros valores que estão relacionados ao esporte, um deles é a importância de ajudar o próximo”, destacou o técnico da equipe, Diego Sanches. O projeto leva o judô para cerca de 50 alunos, divididos nas práticas competitiva e social, inclusive representando o município nos Jogos Regionais e Abertos.