Musical Infantil acontece no Teatro de Araras

Em comemoração ao Dia das Crianças, o Teatro Estadual de Araras receberá o Festival de Artes para Crianças, projeto realizado pelo Governo do Estado de São Paulo e Secretaria da Cultura e execução da APAA.

Neste feriado, 12 de outubro, às 16h o Teatro recebe o espetáculo musical “O Palhaço e a Bailarina” e nos dias 14 e 16 de outubro às 16h a peça “Jacinto tudo numa ilha”.

Todas as apresentações são gratuitas sem a necessidade de retirada de ingressos. As portas do teatro se abrirão 30 minutos antes do início do espetáculo.

O PALHAÇO E A BAILARINA – A FÁBULA MUSICAL

Kiara Sasso e Lázaro Menezes conseguiram realizar seu sonho musical em um tempo relativamente curto, quando hoje se avalia o tamanho da empreitada. Kiara, cuja carreira no teatro musical brasileiro é uma das mais bem sucedidas – protagonizou, entre outros, os espetáculos A Noviça Rebelde, A Bela e a Fera, O Fantasma da Ópera, Mamma Mia!, e Miss Saigon.

O cuidado é perceptível nos detalhes, desde o figurino colorido baseado no branco de Ligia Rocha até a cenografia de Lázaro e sua gigantesca caixinha musical, estrutura que se divide em quatro partes e que, quando aberta, revela os mimos do quarto de uma menina.

Não se trata, de fato, de um espetáculo modesto – para reproduzir uma caixinha de música que abriga a bailarina, Kiara e Lázaro criaram uma enorme caixa, que se abre por meio de um potente maquinário. Lá, para maravilha das crianças (e, certamente, de muitos adultos), será possível ver onde vive trancafiada a pobre coitada.

A peça narra a história de amor entre o Palhaço e a bailarina Anabel, que viviam felizes em um picadeiro até o dia em que o carrasco Tombo, o administrador e domador de leões fracassado, decide mandar todos os artistas embora.

Isso acontece porque ele acaba perdendo parte do circo em um jogo de cartas. A única que não é expulsa de seu lar é a graciosa dançarina, no entanto, ela é acorrentada a uma caixinha de música e obrigada a encenar seu número para pequenos públicos.

Solitário em suas apresentações nas ruas e praças, o Palhaço decide voltar ao antigo picadeiro para salvar a sua amada. Para declarar seu amor, ele terá que enfrentar todos os seus medos. O elenco conta com a participação de Kiara Sasso, Lázaro Menezes e Marcelo Goes, além do músico Adrian Steinway.