Mãe Maria, de Aparecida, Padroeira do Brasil

Por Eduardo Sócrates Bergamaschi

Alguns espíritos de porco podem menosprezar Maria, a Mãe de Deus. Mas, eu, como cristão, católico, não posso admitir não “VENERAR”, uma mulher que todos os cristãos aceitam como Mãe de Jesus.

Na minha fé não há como, deixar de venerá-la (venerar não é adorar), impossível não reconhecer a importância dessa mulher para a humanidade, já que reconhecidamente ela é mãe de Jesus, filho de Deus. E se todos somos filhos de Deus, também somos filhos de Maria.

E ela tem diversas denominações. E uma dessas, talvez a mais importante para nós, cristãos brasileiros, seja Aparecida.

Nossa Senhora Aparecida, nasceu de um milagre, quando em 1717, três pescadores recolheram com suas redes, no Rio Paraíba, a imagem de uma Santa Negra.

Eles que tinham a incumbência de pescar os peixes para um banquete que seria dado ao governador de Minas Gerais e São Paulo, que passava pela Vila de Guaratinguetá.

Várias tentativas haviam sido feitas sem sucesso, nenhum peixe apareceu em suas redes. Porém, logo após resgatarem primeiro o corpo e depois a cabeça daquela imagem, os peixes apareceram em tamanha quantidade que quase não coube na embarcação.

E todos os fiéis, até hoje, acreditam que esse tenha sido o primeiro milagre de Nossa Senhora Aparecida.

Para mim, que creio, acredito que o maior milagre de Nossa Senhora Aparecida é o Brasil ainda estar de pé. Todos sabemos que ela é a Padroeira do Brasil.

E com toda a sua bondade, sabedoria, vem intercedendo junto a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que o nosso país permaneça em pé, mesmo com tantos desmandos, tantas roubalheiras praticadas por tantos políticos corruptos e que ela vê em seus 300 anos de existência, muito embora a roubalheira tenha começado bem antes de seu aparecimento.

É só pela intercessão de Maria Aparecida, que podemos dizer que vivemos em um país. E agora, em seu aniversário de 300 anos, poderíamos dar a ela um presente: limpar a política nacional. Vamos colaborar para mais esse milagre de nossa Mãezinha. Vamos ajudá-la a nos ajudar. Vamos estornar da política todos os indiciados, todos aqueles que estejam envolvidos em falcatruas, vamos votar pensando nisso. Se conseguirmos expurgar esses bandidos, teremos meio caminho andado para a transparência, para a honestidade.

Que Maria Aparecida, interceda junto ao Espírito Santo de Deus, para que nós, eleitores brasileiros, saibamos separar o joio do trigo na política nacional.

Nós que já jogamos a rede tantas vezes e não conseguimos encontrar ainda o número exata de políticos honestos, que nas próximas eleições joguemos nossas redes e confiemos no milagre de conseguirmos uma boa quantidade deles para darmos um novo rumo a esse país.

Viva Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Deus e PADROEIRA DO BRASIL…