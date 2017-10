Lago Azul terá brinquedos, zumba e música no Dia das Crianças

Um dia de muita alegria, diversão e descontração em que o principal objetivo é o sorriso das crianças. Nesta quinta-feira, 12, a Prefeitura de Rio Claro, por intermédio da Secretaria Municipal dos Esportes e Turismo (Setur), e a Rádio Clube FM realizam o evento Brincando no Lago, que também conta com participação do Fundo Social de Solidariedade. A entrada é gratuita.

A partir das 9 horas começa a diversão, que vai se estender até as 17 horas. Atrações não faltam na programação especial do Dia das Crianças. No palco, destaque para a apresentação do músico Gabriel Milithi, que trará para Rio Claro as baladas do sertanejo universitário que vêm sacudindo os grandes eventos de norte a sul do país. Também está confirmada a participação do Dj Samuel, jovem talento da Cidade Azul que preparou repertório especial para abrilhantar ainda mais a parte musical do evento. Haverá ainda aula de zumba e atividades esportivas.

Titular da Setur, Ronald Teixeira Penteado explica que a ação solidária visa comemorar o Dia das Crianças com muitas brincadeiras ao ar livre, além de promover o fortalecimento de vínculos familiares e a socialização entre as crianças. “Vamos proporcionar às crianças um dia especial com muita alegria, brincadeiras, pipoca e cachorro-quente. A ideia é que as crianças se divirtam neste dia dedicado a elas”, salienta.

A presidente do Fundo Social, Paula Silveira Costa, ressalta a importância de oferecer oportunidades de lazer para as crianças. “O brincar é uma parte importante da vida da criança e o Brincando no Lago vai oferecer várias brincadeiras”, pontua.

A atividade reunirá no Lago Azul brinquedos infláveis, como piscina de bolinhas, cama elástica, tobogã e pula-pula, além de oficina de pintura e desenho, atividades esportivas, zumba kids e presença do palhaço Bibi, que fará a festa da criançada. “O Lago Azul é uma das principais áreas de lazer do município, especialmente para as famílias e, neste dia especial, não haveria local mais apropriado para receber as crianças”, afirma o secretário.