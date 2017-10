GCM localiza veículo roubado

Na madrugada do dia 11/10/2015, por volta das 00:15h, após a GCM ser informada que tinha acabado de ocorrer um roubo à mão armada próximo ao Nam, de um veículo HONDA CIVIC na cor cinza, ano 2012, a VTR 446 em patrulhamento pelo bairro Santa Maria com a GCMF Cortes e o GCM Gagliardi, lograram êxito em localizar o veículo na Rua 14 X Av. 80 do referido bairro, como o proprietário ainda não havia elaborado o boletim de ocorrência do roubo de seu veículo, o mesmo foi contatado e confirmou o fato. O proprietário compareceu ao local em posse da chave reserva e o veículo foi conduzido ao plantão policial onde foi elaborado boletim de ocorrência de roubo e posterior o de Localização do veículo com nº9933/2017 e RO/GCM nº1930/2017.