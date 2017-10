GCM disponibiliza WhatsApp Cidadão para deficientes auditivos

Durante reunião realizada na terça-feira (10) na sede da Guarda Civil Municipal de Rio Claro com membros dos Consegs (Conselhos Comunitários de Segurança), empresa Semprel, Sindicato dos Taxistas e Associação de Surdos e Mudos, o diretor municipal de segurança, Luis Irikura, anunciou que pessoas com deficiência auditiva integrarão o programa WhatsApp Cidadão. “O objetivo é que este grupo de pessoas possam acionar os serviços da Guarda Civil por meio de mensagens em casos de roubos, assaltos, acidente, entre outros”, comentou Irikura, explicando que apenas números de celulares previamente cadastrados no sistema farão parte do grupo.

João Cruz, deficiente auditivo, esteve na reunião acompanhando da intérprete de libras Joelma Borges, e destacou a importância da inclusão dos surdos e mudos no aplicativo. “Quando precisamos de ajuda, sempre fazemos vídeos para parentes ou pessoas que entendam a libras. Com o WhatsApp Cidadão, a comunicação será encurtada e a resposta dos guardas será mais rápida”, comentou João, destacando que em São Paulo já existe a comunicação via SMS com PM, Bombeiro e Samu.

Para fazer parte do WhatsApp Cidadão, a pessoa deve preencher um cadastro fornecido pela Guarda Civil Municipal. “O aplicativo não substituirá a linha direta 153 da Guarda Civil, as pessoas devem continuar ligando, pois é o meio mais rápido para atender as ocorrências”, disse Luis Fernando de Godoy, comandante da Guarda Civil Municipal.

O aplicativo WhatsApp Cidadão é uma importante ferramenta que aproximará a população da corporação, oferecendo sem custo acesso direto, imediato e ininterrupto do cidadão com a Guarda Municipal. No primeiro momento o serviço ficará restrito ao uso de entidades de classes profissionais já cadastradas e, após passar por avaliação de eficiência, será estendido para uso de outras entidades e de toda a comunidade.