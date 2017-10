Fundo Social entrega presentes a crianças de associação

Quarenta e quatro crianças que frequentam diariamente a Associação Estação do Bem, no Jardim Nova Rio Claro, receberam na quarta-feira (11) presentes entregues pelo Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro, em parceria com o vereador Seron.

Com a alegria estampada no rosto, cada criança recebeu dois pares de calçados, um de chinelos e um de tênis. Conforme cada uma recebia seu embrulho, as expectativas aumentavam em relação à cor e modelo do calçado recebido. Ao final a satisfação era sempre a mesma, a de quem havia recebido um presente muito esperado. “Um dos meninos veio hoje sem chinelo porque o seu arrebentou ontem, então essa doação representa muito para estas crianças”, comentou Mary Duarte, professora na associação juntamente com Bruna Ortino.

Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social de Solidariedade, e o vereador Seron se revezavam na entrega, chamando cada um pelo nome e entregando o pacote. Como retribuição muitos sorrisos de agradecimento. “A felicidade delas é contagiosa, nos enche de energia e nos dá combustível para continuar o trabalho em favor de quem precisa”, comentou Paula.

“A principal recompensa que recebemos pelo trabalho é a alegria das crianças e toda ajuda é muito bem-vinda”, disse Igor Santos, coordenador da associação.

“Mais do que calçados, nosso objetivo é levar carinho e o sentimento de cuidado com as crianças”, observou Seron.

Além de reforço escolar, a associação oferece projetos de música e capoeira, totalizando mais de 80 alunos. O objetivo principal é oferecer um espaço educativo, de transformação, de qualidade e comunitário. O trabalho é voltado à formação de crianças e famílias em cidadãos responsáveis, éticos, conscientes e comprometidos com a sociedade, além de organizar e transformar a vida das famílias, promovendo a inclusão social e fortalecimento de vínculos familiares, garantindo direitos a uma vida digna.