Eventos gratuitos no Shopping Rio Claro em comemoração ao Dia das Crianças

Pensando em oferecer atividades gratuitas de qualidade para que os clientes possam desfrutar de momentos agradáveis, o Shopping Rio Claro programou quatro dias com muita diversão e alegria.

Nos dias 12 e 13, quinta-feira e sexta-feira, as atrações são artistas circenses com perna-de-pau e malabares passeando pelo mall e interagindo com as crianças e adultos.

No sábado, 14, a artista Maria Fulô retorna ao Shopping Rio Claro para trazer às crianças sua famosa contação de história que encantou os pequenos clientes do centro de compras nas férias de julho. O diferencial da Maria Fulô é a forma como ela conta suas histórias com temas folclóricos: ela utiliza instrumentos como sanfona, pandeiro, violão e triângulo, que prendem a atenção das crianças. E no domingo, 15, quem irá arrancar risos e gargalhadas é o Palhaço Rogerito, com seu tradicional Show de Risos.