Coluna Edmar Ferreira

Palmeiras está pronto para enfrentar o Bahia, hoje às 21h, no Pacaembu. O lateral Mayke e Luan estão suspensos. Cuca vai escalar Jean, Edu Dracena, Juninho e Egídio na defesa. Tchê Tchê atuará como primeiro volante ao lado de Moisés. Com 43 pontos, Cuca definiu que o Verdão deverá vencer os 12 jogos restantes para continuar com chances de disputar o título.

Mais três jogos serão disputados mais cedo, às 17h: Flamengo x Fluminense, Vitória x Sport e Ponte Preta x Santos. Aliás, o Moisés Lucarelli receberá um excelente público.

Corinthians fará sua estreia no Torneio Florida Cup contra o PSV, da Holanda, dia 10 de janeiro, em Orlando, nos Estados Unidos. No ano passado o Timão perdeu a final para o São Paulo nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. O time holandês também será adversário do Fluminense, que confirmou hoje a sua participação.

Atlético-MG estreia contra o Atlético Nacional, da Colômbia. A competição será disputada entre 10 e 20 de janeiro. Além dos representantes brasileiros, Glasgow Rangers, da Escócia, Légia Varsóvia, da Polônia, Atlético Nacional, da Colômbia, e PSV, da Holanda, estão confirmados.

Mais uma vez o Alex Muralha está no centro das atenções. Além de não defender um pênalti, a Light descobriu um “gato” na casa do goleiro do Flamengo, no Rio de Janeiro. De acordo com a fornecedora de energia, a residência de Muralha não contava com medição de consumo e tem uma ligação direta subterrânea. O goleiro terá que pagar por toda a energia consumida. Que faseeeeee!

A seleção brasileira encerrou sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas em primeiro lugar, sobrando em campo. Uma vitória incontestável sobre o Chile por 3 a 0, no Allianz Parque, com gols de Gabriel Jesus (2) e Paulinho. Tite fez mágica nesses 15 jogos à frente do nosso selecionado. Imagine o que se passa na cabeça de Dunga.

O Uruguai está mais uma vez em uma Copa do Mundo. E com méritos. Diante de um estádio Centenário lotado de fanáticos torcedores, em Montevidéu, os uruguaios golearam a Bolívia por 4 a 2.

Messi estava devendo essa atuação para a Argentina. O craque do Barcelona desequilibrou contra o Equador. Marcou os três gols da vitória por 3 a 1 e colocou os Hermanos direto na Copa do Mundo da Rússia. Não é à toa que é considerado um dos melhores da história. Em caso de vexame, Messi ficaria marcado para sempre.

Liderada por James Rodríguez e Falcão Garcia, a Colômbia conquistou sua vaga na Copa do Mundo da Rússia. A classificação veio com o empate por 1 a 1 diante do Peru, no estádio Nacional, em Lima. O time da casa vai disputar a repescagem.

A Colômbia encerrou sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas na quarta colocação, com 27 pontos. Ficou atrás do Brasil (41), única seleção que entrou em campo já classificada na terça-feira, do Uruguai (31) e da Argentina (28). O Peru, com os mesmos 26 pontos do Chile, mas com melhor saldo de gols, ficou em quinto lugar, que lhe deu a vaga na repescagem. Seu adversário será a Nova Zelândia, em novembro.

A atual defesa da Internacional acaba de entrar para a história do clube. Pela primeira vez, desde 1976 quando o Limeirão foi inaugurado, o Leão não ficava seis partidas seguidas sem sofrer gol no estádio. Em cinco ocasiões, a Inter permaneceu cinco jogos sem ser vazada em casa, mas seis vezes foi a primeira vez.

E olha que a Inter já disputou 776 jogos no Major Levy, com 367 vitórias, 221 empates e 188 derrotas. Foram 1.048 gols marcados e 726 sofridos. O último gol sofrido em Limeira foi no dia 19 de julho, na goleada aplicada sobre o Taboão da Serra por 4 a 2. Acosta marcou para os visitantes aos 36 minutos do 2º tempo.

De lá para cá o time de João Vallim, ex-Velo Clube, não sofreu gol do São Paulo (1 x 0), Atibaia (1 x 0), Desportivo Brasil (2 x 0), Rio Branco (3 x 0), Água Santa (1 x 0) e Ferroviária (0 x 0). Já são 549 minutos.

Ministério Público brasileiro quer saber os detalhes das movimentações bancárias de Carlos Arthur Nuzman. E espera a ajuda da Suíça para estabelecer a “rota do dinheiro”.

Comitê Olímpico Internacional descartou a possibilidade de excluir o Brasil na próxima Olimpíada. A justificativa é que os atletas não podem ser punidos pela atitude de seus dirigentes. Correto.

A pré-temporada do NBB CAIXA terá uma novidade especial neste ano. Em iniciativa inédita, a LNB (Liga Nacional de Basquete) e a Avianca promoverão a Copa Avianca, entre os dias 25 e 31 de outubro, em Belo Horizonte (MG). Participarão do torneio: Flamengo, Botafogo, Vasco, Solar Cearense, Universo/Vitória e o anfitrião Minas Tênis Clube.

As seis equipes se enfrentarão entre si em turno único, em rodadas triplas nos dias 25, 26, 27, 29 e 30. Os dois melhores colocados decidirão o título da Copa Avianca no dia 31 de outubro, às 19h15, com transmissão ao vivo dos canais SporTV. Todas as partidas acontecerão na Arena Minas Tênis Clube.

Curiosidade do dia: O jogo de nº 1.000 na história do São Paulo aconteceu dia 28/11/1954 e foi num amistoso contra o Marília. O jogo terminou com a vitória Tricolor por 1 a 0, gol de Dino Sani. O jogo foi em Marília e o técnico do São Paulo era Leônidas da Silva.