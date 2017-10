Casa Espírita Fraternidade completa 22 Anos

A palestra, gratuita e aberta ao público em geral, será apresentada pelo escritor e expositor espírita Manolo Quesada, a partir das 20 horas.

Semanalmente, a Casa Espírita Fraternidade realiza várias atividades. Às terças-feiras acontece o Bazar Beneficente, com roupas, calçados e utensílios, usados mas, em bom estado de conservação, a partir de R$1,00.

Voltada também aos estudos do Espiritismo, a Casa Espírita Fraternidade oferece às 3as. Feiras, a partir das 20 horas, o estudo de O Livro dos Espíritos, e, aos domingos, a partir das 09h, o estudo das obras literárias do Espírito André Luiz, psicografadas por Chico Xavier.

Às quintas-feiras, ocorrem o Atendimento Fraterno, a partir das 19:30 horas e as palestras públicas e os passes, a partir das 20 horas. Também às 20 horas, acontece a Evangelização Infantil.

O Departamento de Assistência Social da Casa Espírita Fraternidade atende mensalmente 15 famílias carentes, com distribuição gratuita de cesta básica de alimentos.

A diretoria da Casa Espírita Fraternidade esclarece que esse é um trabalho árduo e constante, e que depende da boa vontade das pessoas em colaborar e dos estabelecimentos comerciais da cidade que contribuem através dos seus clientes, com a doação de alimentos que compõe as cestas básicas. A diretoria da Fraternidade agradece a todos pelo apoio recebido. (fonte Geraldo Costa)