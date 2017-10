Aderc doa alimentos ao Fundo Social

O Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro recebeu na tarde de segunda-feira (9) doação de alimentos realizada pela Associação dos Deficientes de Rio Claro. Os alimentos serão direcionados ao atendimento a famílias carentes.

“As doações são obtidas pelos alunos a partir de atividade proposta em sala, que incentiva a solidariedade e a ajuda ao próximo”, destaca Thaís Nascimento, coordenadora pedagógica da Aderc, acrescentando que os alunos se mobilizam pela causa e arrecadam os alimentos com familiares e conhecidos. Ao longo do ano são desenvolvidas ainda campanhas de arrecadação de agasalhos e de brinquedos.

“Como é bom poder contar com a solidariedade das pessoas para darmos continuidade ao nosso trabalho”, agradece Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social.

As doações foram recebidas por Lenir da Silva Lima, assessora do Fundo Social.