Rio Claro amplia profissionais do Mais Médicos na rede de atenção básica

Rio Claro integra o grupo de municípios que recebem, a partir desta semana, profissionais brasileiros formados no exterior, como parte da nova modalidade do Programa Mais Médicos, do governo federal. Os intercambistas iniciaram as atividades na segunda-feira (9) em todo o País, e duas médicas já estão trabalhando na rede de atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde. As profissionais vieram após um pedido formal feito pelo secretário de Saúde de Rio Claro, Djair Francisco, para a coordenadoria do programa.

“Todo o auxílio que venha melhorar o atendimento de saúde à população é importante”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. “Aumentar o número de médicos, sobretudo na atenção básica, é fundamental para a prática de medicina preventiva em nossa cidade”, acrescenta Juninho.

As duas médicas, Ariane Cristina Caixeta Conceição e Letícia Viotto Fernandes são brasileiras, uma formada na Argentina e outra na Bolívia.

Assim, Rio Claro conta com seis profissionais do programa Mais Médicos, 50% a mais que o número de profissionais disponíveis no ano passado.

“Esse reforço na atenção básica é de suma importância para a Saúde de Rio Claro, e representa um acréscimo considerável na capacidade de atendimento aos cidadãos”, reforça o secretário de Saúde, Djair Francisco.

De acordo com o governo federal, esse novo grupo tem 1.400 profissionais e, somando com os que se formaram no País, são 8.316 brasileiros no programa Mais Médicos. Eles participaram de oficinas educacionais sobre temas como legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), protocolos clínicos de atendimento do SUS e código de ética médica. Por fim, os intercambistas passaram por avaliação de conhecimento, necessária para a aprovação do profissional participante.