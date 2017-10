Presidente do CRECISP visita Rio Claro

O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de SP (CRECISP), José Augusto Viana Neto, estará em Rio Claro, nesta quarta-feira (11), às 14h, reunindo corretores membros de comissões e grupos de trabalho do Conselho

Viana também estará à disposição da imprensa para falar sobre o balanço das negociações de venda e locação de imóveis no interior do Estado, as perspectivas do setor imobiliário para os próximos meses e sobre a obrigatoriedade dos cartórios de comunicar ao COAF a ocorrência de situações que possam caracterizar ocultação de bens e lavagem de dinheiro no registro de imóveis.

Mercado

As vendas de imóveis usados tiveram em julho o melhor resultado do ano no Estado de São Paulo, crescendo 26,79% sobre junho, segundo a pesquisa do CRECISP. A reversão de comportamento do mercado depois de dois meses de queda nas vendas fez com que o saldo acumulado de janeiro a julho ficasse positivo em 28,09%.

O Interior do Estado também apontou um crescimento nas vendas de 16,3% na comparação entre julho e junho.

Os aluguéis também demonstraram novo fôlego em julho, com crescimento de 4,77% no número dos novos contratos. No Interior, houve crescimento, também, de 2,03%.

Embora acredite que o mercado tenha voltado a respirar, dando sinais de recuperação na Economia, o presidente demonstrou preocupação com a redução do limite de financiamento da CAIXA para 50%. “Essa medida, com certeza, trará dificuldades maiores às famílias menos favorecidas.”