PM prende estelionatária que aplicava golpe do bilhete premiado

Durante patrulhamento os policiais da ROCAM, receberam informações de que uma mulher havia praticado o golpe do bilhete premiado, no município de Botucatu, e após serem informados sobre as características do veículo utilizado pela infratora, obtiveram sucesso em localizá-la nas imediações do Jardim Claret. Ao realizarem os procedimentos de busca foi encontrada a quantia de R$ 1.760,00 e após indagá-la sobre os fatos ela confessou a pratica do golpe.

Traficantes de drogas são presos em Rio Claro

Policiais Militares da Companhia de Força Tática prenderam um traficante de drogas, na noite da última sexta-feira (06), em Rio Claro

Durante patrulhamento os policiais receberam informações de que um traficante iria realizar entrega de drogas nas imediações da Rodovia SP 191, e após serem informados sobre as características do infrator, obtiveram sucesso em localizar dois veículos no acesso de uma estrada rural. Ao se aproximarem dos veículos foram encontradas duas pessoas em atitudes suspeitas e após serem realizados os procedimentos de busca, foi localizada uma grande porção de cocaína e a quantia de R$ 3.111,00.

Na sequência os traficantes foram conduzidos ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo encaminhados ao presídio, permanecendo à disposição da justiça.

GCM atende furto em supermercado

Na manhã do dia 09/10/2017, por volta das 11:40h, a VTR 446 com a GCMF Cortes e o GCM Gagliardi, se deslocaram ao Supermercado no Cervezão, onde o infrator W.A.D. de 31 anos se encontrava no local na prática de furto de chocolates e desodorante. Indagado pela equipe, o mesmo confessou que estava furtando os chocolates para vender posteriormente no semáforo. Em posse dos produtos de furto o indivíduo foi apresentado ao delegado no plantão policial que lavrou BO/PC nº9872/2017, flagrante de furto onde o meliante foi recolhido à cadeia pública, permanecendo à disposição da justiça. Foi elaborado RO/GCM nº1919/2017, de mesma natureza.