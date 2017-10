Pais aprovam as novas instalações da Escola Marina Cyrino

Muita emoção e alegria marcaram a cerimônia de inauguração das novas instalações da Escola Municipal “Profª. Marina Fredine Dainese Cyrino” na terça-feira (10) em Rio Claro. A unidade de ensino ganhou novo prédio em substituição ao antigo que estava em condições precárias e já não atendia mais as necessidades das crianças e da equipe escolar. O imóvel alugado pela prefeitura, além de oferecer mais conforto e segurança para os alunos, gerou economia no valor do aluguel, que caiu de R$ 6,4 mil para R$ 2,7 mil, redução de 57,8%.

Muitos pais participaram da solenidade realizada no pátio da escola e aprovaram a mudança. Andréia Cristina Nodari, mãe do pequeno Nicolas, falou sobre sua alegria com o novo espaço. “Está maravilhoso, só tenho a agradecer por essa conquista”, declarou Andréia acrescentando que sua maior satisfação é ver o filho feliz e com vontade de ir para a escola.

“Obrigada por terem ouvido nosso pedido”, disse Jéssica Calis, mãe de Melissa, que estuda há cinco anos na escola. O agradecimento foi dirigido ao prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, e ao secretário da Educação, Adriano Moreira.

“A reinauguração dessa escola vem coroar o trabalho realizado pela administração de investir na criação de vagas em creche e melhorar a infraestrutura das escolas”, destacou o prefeito Juninho lembrando que a escola Marina Cyrino foi a terceira unidade a ganhar novas instalações neste ano, sendo que mais duas foram ampliadas. “Estamos fazendo o que precisa ser feito, otimizando o dinheiro público para fazer mais com pouco”, afirmou o prefeito.

O secretário da Educação, Adriano Moreira, relatou que duas das metas estabelecidas pelo prefeito para a educação foram a criação de vagas em creche e a melhoria na estrutura física das escolas. De janeiro até agora foram criadas 425 vagas em creche e 135 em pré-escola. Três escolas ganharam novas instalações e duas foram ampliadas abrindo mais vagas na rede pública. “Mesmo diante das dificuldades financeiras enfrentadas pela prefeitura conseguimos avanços. O dinheiro é curto e temos que priorizar a aplicação dos recursos onde há mais necessidade”, pontuou Moreira.

Lígia Bissoli, diretora da unidade de ensino, observou que a essência da escola são os alunos, pais e professores, mas não se pode desconsiderar que um espaço físico adequado, agradável e seguro, contribui para o processo de aprendizagem da criança. “Não tenho palavras para agradecer o acolhimento da Secretaria da Educação à nossa escola e o atendimento ao nosso pleito”, manifestou Lígia agradecendo o empenho dos pais e de sua equipe para a concretização desse sonho.

O vice-presidente da Câmara Municipal, Júlio Lopes, frisou que a educação é o primeiro alicerce da administração pública e elogiou o trabalho realizado pela prefeitura nessa área. “Em menos de dez meses de governo foi feito muito mais que em outras administrações. Isso é administração com pulso firme, isso é gestão”, declarou.

A cerimônia teve homenagem ao prefeito feita pelas crianças e apresentação cultural realizada pelos pequenos. Também participaram do evento o vice-prefeito e secretário de Segurança, Marco Antonio Bellagamba; o chefe de gabinete da prefeitura, Ricardo Naitzke; o secretário de Agricultura, Emílio Cerri; a superintendente do Arquivo Público, Mônica Frandi Ferreira; os vereadores Adriano La Torre, Irander Augusto, Seron e Val Demarchi; além de diretores, professores e funcionários da rede municipal de ensino.

A Escola Municipal “Profª. Marina Fredine Dainese Cyrino” fica na Avenida 1, 1.019, entre as Ruas 11 e 12, região central da cidade. A unidade atende 104 crianças de zero a cinco anos, sendo 66 em creche e 38 em pré-escola, e conta com 13 educadores (três na diretoria) e 19 servidores.