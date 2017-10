Feriado da Padroeira deve circular cerca de 850 mil veículos nas rodovias

Neste feriado prolongado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, a CCR AutoBAn – empresa que integra o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo – espera a circulação no Sistema Anhanguera-Bandeirantes de aproximadamente 850 mil veículos, entre saída e chegada à Capital, no período de cinco dias: de quarta-feira, 11 de outubro, a domingo, 15 de outubro.

Horários de pico

Os horários de maior movimento no Sistema Anhanguera-Bandeirantes estão previstos para:

– Quarta-feira, 11 de outubro, das 15 às 20 horas;

– Quinta-feira, 12 de outubro, das 8 às 14 horas;

– Domingo, 15 de outubro, das 12 às 23 horas.

Operação Caminhão

Na quinta-feira (12) – feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida – e no domingo (15), das 14 às 22 horas, os caminhões que se destinam à Capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) devem utilizar a Via Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego. A concessionária prestará apoio à fiscalização feita pela Polícia Militar Rodoviária.

Dados Comparativos

Em virtude das características deste feriado prolongado – cinco dias de operação a partir de quarta-feira – serão utilizados, para efeito de comparação, os dados referentes ao feriado prolongado mais recente, Independência do Brasil, que aconteceu entre os dias 6 e 10 de setembro. A última operação do feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida com características iguais a deste ano ocorreu há onze anos, em 2006.

Na operação de feriado da Independência do Brasil de 2017, circularam pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes, entre saída e chegada à Capital, 854 mil veículos. Nesse período, foram registrados 74 acidentes, 43 feridos e 2 mortes.

Disque 100

Cerca de 20 mil folhetos com informações sobre formas de combate à exploração sexual infantil serão distribuídos nas praças de pedágio do Sistema Anhanguera-Bandeirantes de quarta-feira (11) até domingo (15), inclusive no Dia das Crianças, 12 de outubro. A ação faz parte do Programa Na Mão Certa, desenvolvido pela Childhood Brasil desde 2006 com o objetivo de alertar e gerar soluções efetivas de prevenção e enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias. A CCR AutoBAn e o Instituto CCR aderiram ao programa. Além da entrega de folhetos, também haverá a veiculação de mensagens nos painéis eletrônicos e no site da concessionária.

Como denunciar?

É possível denunciar qualquer suspeita de abuso ou exploração sexual infantil discando 100, o Disque Direitos Humanos. A ligação é gratuita e tem funcionamento 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Em caso de emergência, pode-se ligar para a Polícia Militar pelo telefone 190 ou para a Polícia Rodoviária Federal pelo telefone 191.

Operação do Sistema Anhanguera-Bandeirantes

O Centro de Controle Operacional (CCO) da CCR AutoBAn monitora 24 horas todo o sistema viário, em conjunto com o Polícia Militar Rodoviária, por meio dos equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego, que incluem 105 câmeras de Circuito Fechado de TV, Sistema Analisador de Tráfego com 177 faixas, 9 estações de meteorologia, 28 painéis de mensagens variáveis fixos e 11 móveis, além de 37 radares fixos.

Durante a operação do feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, o serviço SOS Usuário será intensificado e terá aproximadamente 15% a mais de veículos em atendimento, com 57 viaturas, entre guinchos leves e pesados, veículos de inspeção de tráfego, ambulâncias, caminhões-pipa e para apreensão de animais, auto-guindaste e veículos de apoio. Além do Disque CCR AutoBAn (0800 055 5550), os usuários do Sistema Anhanguera-Bandeirantes contam com mais de 544 telefones de emergência, localizados a cada quilômetro nas duas pistas das rodovias.