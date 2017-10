Espaço Mais Saúde inicia consultas de cardiologia na quarta-feira

Pacientes de Rio Claro que estão na fila de espera, alguns há mais de dois anos, para consulta com um cardiologista pelo SUS (Sistema Único de Saúde) começam a ser atendidos a partir da próxima quarta-feira, dia 11, no Espaço Mais Saúde. Estão agendados 40 pacientes para esse primeiro dia de atendimento na especialidade. Também nessa quarta-feira há agendamentos para outros 60 pacientes na área de oftalmologia, além de mais 60 para a especialidade vascular.

A agenda de atendimentos nesta semana inclui ainda 25 pacientes para preparo de colonoscopia na segunda-feira (9) e 60 consultas de ortopedia na terça-feira (10). Na sexta (13), após o feriado, e no sábado, estão agendadas 60 coletas para exames diversos de pacientes que já têm cirurgias de média e pequena complexidade agendadas. Essas cirurgias deverão ter início a partir da terceira semana de outubro, e serão realizadas no Centro Cirúrgico do Espaço Mais Saúde.

Chamados por telefone pela Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde, os pacientes são atendidos nas instalações do complexo médico-hospitalar na Avenida Rio Claro entre avenidas 10 e 12. Ao serem chamados pela Central de Regulação, os pacientes recebem toda a orientação necessária para o atendimento no Espaço Mais Saúde.

Para facilitar o acesso dos pacientes aos serviços do Espaço Mais Saúde a prefeitura também oferece de graça transporte no trajeto da antiga estação ferroviária até a Avenida Visconde.