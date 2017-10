Dia Mundial para prevenção dos desastres naturais

Em 12 de Outubro é comemorado o Dia Mundial de Prevenção aos Desastres Naturais, instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas, fazendo referência aos desastres naturais que , dependendo o grau de intensidade, pode comprometer comunidades, trazendo-se uma reflexão sobre a importância de buscar ensinamentos , que levem a mudanças de posturas humanas, a fim de reduzir riscos e impactos ambientais. O desastre natural acontece quando temos acontecimentos físicos e de grandes proporções, tais como: desabamentos, erosões, furacões, incêndios, inundações, e que pode comprometer direta ou indiretamente povos, comunidade, cidade ou país, trazendo consequências devastadoras, configurando em alguns pontos, grandes tragédias. As principais causas dos desastres naturais hoje estão a pressão que a sociedade exerce sobre o ambiente, principalmente em termos econômicos e sociais, trazendo alterações no uso do solo, sistemas hídricos, modificando as relações naturais, a partir de desmatamentos, comprometendo a qualidade ambiental. Além disso têm-se uma instabilidade climática marcada por efeitos antrópicos e naturais, que comprometem a sustentabilidade, vulnerabilidades sociais, devido a ocupação desordenada dos espaços no ambiente, caracterizados de risco, podendo ocasionar grandes prejuízos. Sendo os países pobres mais vulneráveis em relação aos desenvolvidos. Pensando nestes fatores, é necessário alertar e conscientizar a população quanto à responsabilidade que devemos ter em relação à preservação do meio ambiente, orientando quanto aos métodos de conservação e preservação, e reduzindo sobremaneira as ações antrópicas. Outras ações para minimizar os desastres naturais, estão a preservação de áreas verdes e matas ciliares, tanto em área urbana, quanto rural, margens de córregos e rios, evitando-se devastações e queimadas, ou mesmo ocupações, que comprometam a cobertura vegetal, sendo esta fundamental para o equilíbrio do clima no ambiente. Atitudes como: respeitar os serviços de limpeza urbana, não jogando entulhos e lixo em bueiros, rios, e galerias. Manter calhas e ralos das residências devidamente limpos, contribui também para que em períodos chuvosos não ocorra inundações e deslizamentos. Percebe-se que para uma redução significativa dos desastres naturais, ainda faz-se necessário mudanças de posturas por parte da população, seguindo-se uma boa instrução , que só é possível graças a educação, considerada um dispositivo essencial, para se pensar em novas práticas sustentáveis em uma sociedade que se avança em progresso econômico e social, sendo necessário uma adaptação sem pressões ao ambiente.