Dia das Crianças tem comemoração no Lago Azul

O evento Brincando no Lago será das 9 às 17 horas e irá reunir diversas atrações para divertir as crianças. Como não poderia faltar, haverá o já tradicional espaço coberto com brinquedos infláveis. A entrada é gratuita. A atividade é uma parceria entre a prefeitura de Rio Claro, por intermédio da Secretaria Municipal dos Esportes e Turismo (Setur), e a rádio Clube FM. O Fundo Social de Solidariedade também participa da ação.

“Todas as crianças estão convidadas a participar do Brincando no Lago, realizado especialmente para comemorar o dia delas. Não haverá cobrança de ingresso, basta chegar, brincar e se divertir”, convida o secretário de Esportes e Turismo, Ronald Teixeira Penteado.



Entre os brinquedos que estarão disponíveis para as crianças estão piscina de bolinhas, pula-pula, cama elástica grande, cama elástica pequena e tobogã. Além dos brinquedos infláveis, haverá distribuição de pipoca, algodão doce e cachorro quente para as crianças.

Durante todo o dia serão realizadas várias atividades no Lago Azul para marcar essa data especial. Atividades recreativas, como oficina de pintura e desenho, atividades esportivas, zumba para as crianças, sorteio de brindes e apresentações musicais também fazem parte do evento.