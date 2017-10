Atividade incentiva mulheres que sofrem violência a denunciarem

O Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher, comemorado na terça-feira (10) teve atividades voltadas ao tema, no Jardim Público de Rio Claro. “A informação é muito importante para que as mulheres saibam que estão amparadas e, neste ato, prefeitura se une à OAB para conscientizar as mulheres sobre seus direitos”, observou o prefeito o Juninho.

“A denúncia é o primeiro passo para que medidas possam ser tomadas”, destacou Érica Belomi, secretária do Desenvolvimento Social, acrescentando que as mulheres devem se unir contra qualquer tipo de agressão. As denúncias podem ser feitas pela Central de Atendimento à Mulher que atende pelo número 180.

A atividade foi realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, com apoio do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Rio Claro. Panfletos foram distribuídos para estimular as denúncias de casos de violência contra a mulher.

Durante o evento também foram oferecidas orientações jurídicas pela Comissão da Mulher Advogada da OAB e informações sobre o funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Creas, que oferecem serviços de atendimento às vítimas. Os participantes da ação no Jardim Público também receberam orientações sobre HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis da equipe do Sepa (Serviço Especializado em Prevenção e Assistência para DST/Aids) da Secretaria Municipal de Saúde.