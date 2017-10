Lei do “Pancadão entra em ação

Em ação conjunta com a PM , GCM e Fiscais da SEMA (secretaria de Meio Ambiente) foi aplicada a nova Lei do “Pancadão” de autoria do vereador Rogerio Guedes

Na noite de sábado em frente a um tradicional posto de Rio Claro a Lei do “Pancadão” entrou em ação através dos fiscais da SEMA, onde um veículo estava com o som altíssimo e todo equipado com caixas de som.

Foi chamado o guincho e aplicada multa de 1000 ufirs, correspondente a R$3.200,00.

O infrator já compareceu no SEMA recolheu a multa e teve o veículo liberado. Caso aconteça reincidência a multa será dobrada informou um dos fiscais.

A ação conjunta foi inédita em Rio Claro, e deliberada após reunião com o Capitao Sabino Comandante Operacional do 37º Batalhão juntamente com Fernando Godoy Comandante da GCM