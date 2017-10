Incêndio deixa Buffet Pacheco´s destruído em Rio Claro

Corpo de Bombeiros controlou o fogo na tarde desse domingo (8), no Jardim São Paulo. Local estava vazio no momento que as chamas começaram e ninguém se feriu

Um incêndio destruiu parcialmente o tradicional Buffet Pacheco´s na manhã desse domingo (8), em Rio Claro. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e ninguém ficou ferido. Imagens pela reportagem do Diário flagraram o momento que o fogo destruía o local.

As chamas começaram no final da manhã no Buffet Pacheco’s, que fica na esquina da Avenida 14 com a Rua 24, no Jardim São Paulo. O incidente assustou os vizinhos do local.

Segundo informações um evento foi realizado entre a noite de sábado e a madrugada do domingo, mas não havia ninguém no local quando o fogo começou.

Os bombeiros foram chamados e controlaram as chamas durante a tarde. As causas ainda são desconhecidas e serão investigadas. O Diário fez várias fotos do local após o fogo ter sido controlado. A estrutura do local pode ter ficado comprometida e passará por avaliação.

O incêndio destruiu quase toda a estrutura de madeira por consequência o telhado desabou, com as altas temperaturas provocadas pelas chamas os vidros estilhaçaram. No salão havia sido realizado uma festa na noite de sábado e toda a decoração e estrutura de som estava no local e foram consumidas pelo fogo.

Agradecimento

O Grupo Pacheco´s agradece a solidariedade dos amigos de todos os profissionais que ofereceram a ajuda e se disponibilizaram neste momento difícil. Agradecemos aos demais salões que se prontificaram a nos ajudar e aos clientes pela confiança depositada. Queremos avisar que todos os contratos e compromissos assumidos serão cumpridos a agenda de eventos será mantida.

Estamos atendendo os clientes nesse momento no salão ao lado do Buffet (entrada pela Avenida 12) no horário comercial. Agradecemos a colaboração e cooperação de todos.

Em breve o Buffet Pacheco’s será reconstruído e com certeza ficará ainda mais lindo e será dedicado aos nossos clientes que nos incentivam neste doloroso momento” enfatizou a proprietária da casa Kiemi Pacheco.