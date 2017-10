Fachada da antiga estação voltará a ter as cores originais

A renovação da pintura do muro e fachada da antiga estação ferroviária, marco da região central de Rio Claro, não está apenas deixando o prédio mais bonito. O trabalho também é um resgate histórico no qual as cores originais serão recuperadas, devolvendo o colorido que o prédio centenário exibia quando foi inaugurado em 1911. “Nunca foi feito um trabalho semelhante em intervenções anteriores na estação”, comenta Mônica Frandi Ferreira, superintendente do Arquivo Histórico de Rio Claro. Arquiteta, Mônica coordenou a minuciosa ação na qual as cores originais da fachada do prédio foram reveladas.

Chegar à pintura original foi um trabalho técnico e especializado, chamado de prospecção parietal, que deve ser feito somente por profissionais habilitados da área de arquitetura e urbanismo. Coordenadora do curso de Arquitetura da Asser, Mônica Frandi desenvolveu a pesquisa na antiga estação com o auxílio voluntário dos alunos Ícaro Fassoli e Beatriz Gouvêa. As prospecções cromáticas na fachada foram feitas descascando com bisturi todas as camadas de tinta, até chegar ao reboco, e revelaram que a parte frontal da estação foi originalmente pintada nas cores verde e creme, com barrado marrom.

Patrimônio histórico e arquitetônico do município, a estrutura da antiga estação ferroviária é um bem tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat), que autorizou a intervenção do município. Além de toda a extensão do muro, na Rua 1, entre avenidas 2 e 3, os bancos do terminal de ônibus urbano também terão a pintura renovada. A revitalização é um trabalho feito em parceria pela prefeitura e a empresa Rápido São Paulo, concessionária do transporte coletivo de Rio Claro.

Recentemente, em outra ação da prefeitura, a antiga estação passou a ser sede da segunda Central de Segurança Integrada (CSI) do município e ganhou mais 14 câmeras de monitoramento. “Cuidar da antiga estação é valorizar uma parte fundamental da história de Rio Claro”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.