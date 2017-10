Um Natal mais gordo

O tempo passa muito rápido. Por incrível que pareça, semana passada já encontrei panetone nas prateleiras dos supermercados. Esse é o sinal de que o comércio está aquecendo os motores para as vendas de Natal – historicamente, o período de maior faturamento do ano, impulsionado pela entrada do 13º salário e pelos presentes em família. A essa altura, o empreendedor mais aplicado já fez um planejamento detalhado para as vendas de fim de ano e sabe o que precisa ser feito para atingir sua meta de faturamento. Mas e quem não começou a se planejar, ainda dá tempo? A resposta é sim, mas é preciso correr!

O Natal de 2017 promete ser um pouco mais gordo do que o do ano passado. A economia está dando sinais mais consistentes de retomada e as famílias estão mais confiantes para consumir. Mesmo assim, não é hora de compensar as perdas colocando os preços lá em cima. Isso vai afastar seus clientes e você vai ficar com mercadoria na mão. A estratégia deve ser outra, e o primeiro passo é comprar bem.

Se você atua no comércio, negocie preços e prazos com seus fornecedores e não se guie pela emoção. Tente manter o foco nos produtos que têm mais chance de representar uma margem maior de faturamento. Em paralelo, pense em promoções para escoar os produtos de coleções passadas. É hora de fazer dinheiro gastando pouco.

Para quem trabalha com e-commerce, comunicar bem é fundamental. Marque presença nas redes sociais com promoções e anuncie as novidades. Pacotes e ofertas especiais para o Natal tendem a atrair mais a atenção do consumidor. Uma maneira de anunciar seus produtos sem custo é utilizando o WhatsApp: use seu cadastro de clientes para divulgar seus produtos e serviços. Porém, é importante ter bom senso, por isso nada de encher o celular do consumidor com muitas mensagens ou com informações desnecessárias.

Mas de nada adiantam um bom planejamento e uma boa divulgação se a experiência do cliente for ruim. Por isso eu insisto: um bom atendimento é primordial. Os funcionários em contato com o público precisam estar envolvidos com o negócio e conhecer bem o produto que estão vendendo. Também devem ser atenciosos e se antecipar às necessidades dos clientes. Isso vale inclusive para os funcionários temporários, comuns nessa época do ano. Um cliente satisfeito retorna e indica seu negócio para os amigos. Nas lojas virtuais, há algumas particularidades: deixe um contato bem visível e seja respeitoso na interação com os consumidores. Com essas orientações, estou certo de que as vendas de Natal serão o primeiro passo para um 2018 promissor. Quer saber mais? Procure o Sebrae-SP!

Bruno Caetano é diretor superintendente do Sebrae-SP