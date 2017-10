Trechos da região central ficarão interditados para Marcha da Defesa Animal

A concentração será na Rua 3 com a Avenida 3. A Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Mobilidade Urbana pede cautela aos motoristas que trafegarem pela região. “A liberação do trânsito será feita assim que os participantes da marcha passarem pelos trechos”, observa Adilson Marques, diretor do departamento de Mobilidade Urbana. A expectativa é de até às 10 horas todos os trechos estejam liberados.

A partir da Rua 3 a marcha segue até a Avenida 2 e de lá até a Rua 4. O trajeto continua pela Rua 4 até a Avenida 27 e termina na Rua 9, com dispersão próxima ao Estádio Municipal Augusto Schmidt Filho, o Schmidtão.