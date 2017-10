Sindomercio recebe pilhas e baterias de comerciantes em sua sede

O Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sincomercio) de Rio Claro é, a partir de agora, um ponto de entrega secundário para o descarte de pilhas e baterias portáteis, recolhidas pelo comércio. Assim, sindicatos e comerciantes participam da logística reversa, evitando riscos à saúde e promovendo a preservação do meio ambiente.

Para participar, os comerciantes devem aderir ao Termo de Compromisso por meio da plataforma da FecomercioSP, lançada em junho e totalmente dedicada ao tema, no link http://www.fecomercio.com.br/projeto-especial/logistica-reversa/pilhas-e-baterias-portateis/comerciante.

O comerciante de pilhas e baterias portáteis (ponto de entrega primário) pode descartar quantidades de até 10 kg no Sindicato. A partir daí uma empresa especializada fará a retirada desses produtos e promoverá a destinação final ambientalmente adequada.

Vale lembrar que a Logística Reversa é uma obrigação para os estabelecimentos de todo o País que comercializam pilhas e baterias portáteis, de acordo com a Resolução Conama 401/2008.

O Sincomercio Rio Claro está localizado na rua 1, 1503, no centro. O horário de atendimento é das 8:30h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail logisticareversa@fecomercio.com.br ou para o scvrioclaro@fecomercio.com.br.