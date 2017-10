Show de Talentos da Escola Dom Pedro I tem apresentações dos pais

Teatro, dança, música e muita diversão marcaram a edição do Show de Talentos, realizado sexta-feira (6) na Escola Municipal Dom Pedro I, localizada no bairro Vila Alemã em Rio Claro. As apresentações, realizadas pelos pais dos alunos, tiveram produção caprichada, com cenários e figurinos que contribuíram para que o evento fizesse sucesso com os pequenos.

“A sensação de estar no palco e observar o encantamento que isso provoca nas crianças é maravilhosa”, descreveu Thais Ortigosa Masson, mãe da Yasmin. O sentimento é compartilhado por Fabiana Alves Oliveira Sampaio, mãe da Rafaela. “Este é o terceiro ano em que participo e vale a pena gastar um tempinho com os ensaios para fazer essa apresentação para as crianças”. Também foi o terceiro ano de apresentações de Marcela Lepre, mãe da Micaela. “É muito gratificante e as crianças ficam super orgulhosas de ver pais e mães se apresentando”.

Cerca de 50 pais de alunos subiram ao palco em apresentações realizadas nos períodos da manhã e da tarde. Para as exibições, os pais receberam todo o suporte da escola, incluindo disponibilização de espaço para os ensaios, que puderam ser realizados na unidade de ensino. “As crianças adoram a atividade e a participação dos pais no ambiente escolar é muito positiva”, comenta a diretora Damaris Lautenschlager Varussa. O Show de Talentos já se tornou uma tradição na escola, assim como o Festival de Teatro realizado na semana passada. No festival, as crianças se apresentam para os pais e no Show de Talentos, os pais se apresentam para os filhos.

A Escola Municipal Dom Pedro I fica na Rua 3-A entre avenidas 38 e 36, atende 540 alunos de três a cinco anos de idade. Em agosto deste ano, a escola ganhou uma segunda unidade que atende 82 crianças de zero a três anos. As salas descentralizadas funcionam em prédio alugado pela prefeitura na Avenida 38, a poucos metros da unidade principal.