Shopping Rio Claro comemora o Dia das Crianças com atividades gratuitas

O Dia das Crianças é uma das datas mais importantes para as famílias, pois pais, avós e tios dedicam todas as suas atenções para os seus pequenos. Pensando em oferecer atividades gratuitas de qualidade para que os clientes possam desfrutar de momentos agradáveis, o Shopping Rio Claro programou quatro dias com muita diversão e alegria.

Nos dias 12 e 13, quinta-feira e sexta-feira, as atrações são artistas circenses com perna-de-pau e malabares passeando pelo mall e interagindo com as crianças e adultos.

No sábado, 14, a artista Maria Fulô retorna ao Shopping Rio Claro para trazer às crianças sua famosa contação de história que encantou os pequenos clientes do centro de compras nas férias de julho. O diferencial da Maria Fulô é a forma como ela conta suas histórias com temas folclóricos: ela utiliza instrumentos como sanfona, pandeiro, violão e triângulo, que prendem a atenção das crianças. E no domingo, 15, quem irá arrancar risos e gargalhadas é o Palhaço Rogerito, com seu tradicional Show de Risos.

“Nossa programação de atrações gratuitas para o Dia das Crianças foi pensada para que as crianças e suas famílias possam comemorar o dia delas com muita alegria, diversão e união, pois o Shopping Rio Claro é uma extensão dos lares de nossos clientes”, destaca Sibelly Paganotti, Analista de Marketing do Shopping Rio Claro.

Confira abaixo a programação completa das atrações gratuitas.

Atividades gratuitas do Dia das Crianças

– Dia 12/10: artistas circenses (perna-de-pau e malabares)

Horário: das 14h às 17h

– Dia 13/10: artistas circenses (perna-de-pau e malabares)

Horário: das 18h às 21h

– Dia 14/10: contação de histórias com Maria Fulô

Horário: das 14h às 15h30

Local: em frente à DiGaspi

– Dia 15/10: Show de Risos com Palhaço Rogerito

Horário: das 15h às 16h

Local: em frente à DiGaspi