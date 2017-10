Rio Claro consegue R$ 700 mil para investimento na saúde

Rio Claro conseguiu mais R$ 700 mil para investir na área da saúde. O prefeito Juninho, recebeu a notícia nesta semana, durante viagem à Brasília. Os recursos foram obtidos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Miguel Lombardi (PR) a partir de articulação do vereador Luciano Bonsucesso. O dinheiro será liberado ainda neste ano e sairá do orçamento do Ministério da Saúde.

“Investir na saúde é um ponto primordial do nosso governo e a emenda do deputado vem reforçar as ações e investimentos realizados pelo município”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, que recebeu a notícia sobre a emenda diretamente do deputado. Juninho destaca o trabalho de articulação realizado pelo vereador Luciano Bonsucesso, que viabilizou os recursos para Rio Claro e a receptividade do deputado em atender o pleito. “Emendas e parcerias que beneficiam diretamente a comunidade são fundamentais, e estamos trabalhando para mais conquistas como essa”, ressalta.

De acordo com o deputado Miguel Lombardi, a população de Rio Claro pode contar com o seu trabalho para ajudar a melhorar ainda mais o serviço de saúde do município. “Já investimos R$ 100 mil na Santa Casa de Rio Claro, e agora mais de R$ 700 mil para custeio do serviço de saúde”, comenta. “São R$ 800 mil fruto do meu trabalho aqui em Brasília em sintonia com o vereador Luciano Bonsucesso e com dinamismo do prefeito Juninho”, destaca Lombardi, que é o parlamentar responsável pela emenda de R$ 497 mil que será utilizado para na construção da área de lazer, com campo de futebol e quiosques, no Jardim Novo Wenzel.