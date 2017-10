Por Eduardo Sócrates Bergamaschi

Sempre ouvimos falar que política e religião não se discute e que elas não deveriam andar juntas.

Eu já digo que elas devem sim serem discutidas e refletidas, para que levem todos a um só caminho a um só ideal, o da COMUM unidade ou COMUNIDADE.

Poderão dizer alguns, mas existem religiosos sacanas. Existem sim, como existem médicos sacanas, engenheiros sacanas… Bom, políticos não precisamos nem falar.

Por outro lado devemos ver que apesar de toda a sacanagem que há séculos acontecem no mundo, a essência do cristianismo, que é o amor, continua a embalar os corações e os sonhos de 99% da humanidade.

Quando pequeno, no meu catecismo, aprendi que Deus ao ver as maldades humanas, tendo como exemplo Sodoma e Gomorra, enviou Seu filho Jesus Cristo para mostrar à humanidade o lado bom do ser humano.

Aí, ao chegar à terra, Jesus começou a combater todo tipo de sacanagem, para que todos, indistintamente pudessem ter a mesma qualidade de vida.

Combateu os vendilhões no templo, combateu a cobrança indiscriminada de impostos e que servia única e exclusivamente para encher os bolsos dos soberanos, que à época representava o que para nós hoje são nossos governantes.

Fez que fez, mexeu com o poder humano e acabou como todos nós sabemos, crucificado e morto…

2017: o mundo vive momentos de terror. Um maluco nos Estados Unidos, atira do alto de um edifício; outro maluco em Minas Gerais ateia fogo em criancinhas indefesas, matando-as; Mães levam seus filhos ao museu para tocar o corpo de um ator completamente nu; Tudo isso, sem falarmos nas guerras da Siria, no maluco do Trump, do demente norte coreano…

Aqui bem pertinho de nós, no nosso Brasil, os fatos confirmados de corrupção que desviou bilhões de reais, com o envolvimento de presidente, ex-presidentes, deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, secretários, ministros.

Dinheiro esse que deixou a saúde pública em frangalhos, a segurança sem nenhum poder contra o crime organizado que hoje domina comunidades inteiras, levando o terror para os seus moradores.

Tenham certeza que a corrupção no Brasil mata muito mais do que todas as guerras existentes no mundo, somadas às mortes por atentados terroristas e por atentados de malucos que saem atirando e matando por esse mundo afora.

Eu sou um cristão e creio no retorno do Homem/Deus. Se Deus só por causa de Sodoma e Gomorra mandou seu Filho à terra. Está mais do que na hora de manda-Lo de volta…

Mas antes, é preciso mudar o certos membros do Supremo Tribunal Federal, senão vão dar um jeito de crucifica-Lo novamente.

E como diria a juventude: Pronto Falei…